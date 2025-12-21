鍾潔希唱回大馬 曝升格當婆婆

大馬歌手鍾潔希20日晚間在馬來西亞首都吉隆坡Mega Star Arena舉行「我就是我世界巡迴演唱會」。她暌違10年再度登上家鄉舞台，心情十分激動又興奮，一連飆唱多首夯曲，與10名舞者一同熱舞，而她領養的26歲兒子馬傑飛更默默隱身在舞群中，跟鍾潔希數度親暱共舞，互動默契十足。

她在慶功宴上受訪，透露兒子在年初結婚了，讓她升格成最美婆婆，有向兒子催生？她笑說：「沒有這麼快。」鍾潔希跟老公Joshua很喜歡小孩，婚後領養她大姊的小兒子，夫妻倆很疼愛兒子，一談起兒子，鍾潔希自豪說兒子舞藝精湛，有參與舞蹈團，因此這次特地安排兒子擔任舞群之一，母子倆也一起演過音樂劇，對表演、舞台很有熱忱。

鍾潔希當晚一口氣演唱近40首歌曲，包括有華語、馬來語、英語、日語及粵語5種語言，豈料當唱到〈Demi Impian〉時突然2度喊卡，緊急致歉喊「sorry」，全因鍵盤手連續2次不小心彈到另一首歌曲，她最後向鍵盤手開玩笑說：「你有沒有搞錯？」幸好隨後演出一切順利。

而她唱到〈愛你〉時，老公抱著一大束玫瑰花上台示愛，她隨後牽著老公走下台跟全場4000名粉絲互動，引起許多粉絲熱情衝上前跟她握手、擊掌，導致現場陷入混亂，身穿軍服的保全趕緊上前維持秩序，鍾潔希回到舞台後，請粉絲們一一回座，臨危不亂繼續演唱。

鍾潔希跟老公結婚20年，近年移居澳洲，至今還沒辦婚禮，她解釋前幾年原訂要舉辦浪漫婚禮，豈料遇到疫情攪局延期，加上公公在2年前逝世，婆婆目前仍在悲痛中，婚禮只好無限延期。被問及如何維繫婚姻？她感謝說全靠老公的包容與2人天天形影不離，老公曾為了幫她按摩去上課學習，現在在家中常替她腳底按摩、抓癢。

她吉隆坡場個唱圓滿落幕，即將赴東馬開唱，並到各地巡演，預估明年1月來台宣傳新作品，明年11月在台開唱，相隔7年再度來台，鍾潔希很期待大啖台灣小吃潤餅、木瓜牛奶、芒果冰。