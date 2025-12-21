鍾潔希大馬開唱「粉絲瘋狂擠到前排為握手」險暴動！ 打乒乓球扭傷腳吞止痛藥上場

記者林政平報導／ 大馬歌手鍾潔希12月20日衣錦還鄉，在馬來西亞首都吉隆坡市中心舉辦「我就是我世界巡迴演唱會」，這是她睽違10年回到家鄉的舞台，吸引4千名粉絲進場一睹她熱力四射的表演，她一路熱唱30多首歌，還走下台跟大家打招呼，現場氣氛嗨爆，粉絲瘋狂擠到前排，只為了獻花跟握手，擠到只能出動軍裝保全護航。

為了照顧來自世界各地的歌迷，鍾潔希準備了華語、馬來語、英文、日文及粵語五種語言的歌曲，對體能和專注力都是挑戰，每天花三小時打乒乓球，訓練呼吸、耐力和節奏感。

鍾潔希坦言回馬來西亞前，在澳洲因為乒乓球比賽傷了腳跟，很擔心會影響到演唱會，感恩經過密集治療，腳傷逐漸康復。 但為了保險起見，她還是有吞止痛消炎的藥，受訪時她坦言，一開始不敢火力全開，就怕腳傷復發，一直到最後一趴的快歌橋段，才放膽跳舞，將全身的力氣耗盡。

這次她準備了四套華服，其中開場的「鑽石傳奇女戰士」，用兩萬顆玻璃鑽石打造，象徵力量與勇氣！而「夢幻花仙子」造型，由1000朵大小花朵打造，象徵生命、重生與療癒力量。

另外，現場的彩蛋則是與大馬天后Fauziah Latiff合作的馬來金曲〈Tak Terpisah〉，兩人真情歌聲迴盪，為現場帶來再次的感動，粉絲熱情跟著合唱，宛如超大型KTV！而鍾潔希也驚喜秀琴藝炫技，同時表演彈奏鋼琴、電子琴、電子風琴、鍵盤等多種樂器，彈奏演唱多首名曲，更以吉他琴彈唱經典民歌〈橄欖樹〉、粵語名曲「浪子心聲」等，帶領著粉絲們走入時光隧道，重溫往日美好時光！

演唱會最後，鍾潔希獻唱華語金曲〈星星堆滿天〉與英文金曲〈我就是我 My Style〉在全場的熱情舞動中，為睽違10年的吉隆坡個唱，畫下最完美的演出！

