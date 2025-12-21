鍾潔希結婚20年「兩度延期婚禮原因曝光」 親揭甜蜜感情經營心法

記者林政平報導／ 鍾潔希12月20日在馬來西亞首都吉隆坡市中心舉辦「我就是我世界巡迴演唱會」，演唱會上鍾潔希的兒子馬傑飛在她一旁擔任Dancer，老公Joshua也全程在台下看著她的演出，甚至時不時拿出手機紀錄愛妻的演出，眼裡滿是愛意，甚至衝上台獻花，將氣氛導向最高潮。

聊起兩人結婚20年，宛如初戀的維持秘訣，鍾潔希透露，老公Joshua對她非常包容，知道她演藝工作辛苦，甚至去學按摩，只為了當她專屬的按摩師，她甜讚老公的按摩技術很好。

而她跟老公Joshua的婚禮兩度延期，一次是因為新冠肺炎疫情影響，另外一次是遇上公公過世，轉眼已經2年還沒能舉辦實體婚禮，她表示等婆婆的心情好一點，再來做打算，非常孝順。

一家三口都上台，鍾潔希也相當開心，並透露兒子馬傑飛日前已經在馬來西亞結婚，笑說自己是個嚴格的婆婆，而她跟兒子也有很靠近，臉貼臉的舞蹈演出，她笑說不尷尬，因為兩個人都是專業的表演者。

已經7年沒來台灣的鍾潔希，也預告2026年1月會來台灣進行宣傳，並物色演唱會場地，預計2026年的11月在台灣開唱，她相當想念春捲、木瓜牛奶、紅酒燉牛肉、芒果冰等美食，屆時將會在台灣待上半個月，好好吃美食、好好宣傳新作品。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導