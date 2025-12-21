鍾潔希衣錦還鄉 《我就是我世界巡迴演唱會》吉隆坡閃耀登場

記者周毓洵／綜合報導

大馬歌手鍾潔希12月昨（20）日晚間於吉隆坡Mega Star Arena盛大舉行《我就是我世界巡迴演唱會》，睽違10年再度回到家鄉開唱，不僅吸引來自世界各地的粉絲齊聚，更在國際大獎加持下，為歌唱生涯寫下重要里程碑。老公Joshua驚喜獻花、兒子馬傑飛全程伴舞力挺，讓鍾潔希多次淚灑舞台，感性表示：「感恩大家一路相挺，這份愛我會永遠珍藏。」

鍾潔希《我就是我世界巡迴演唱會》吉隆坡場座無虛席，現場粉絲來世界各地氣氛熱力爆棚。鍾潔希以多套華麗造型唱跳登場，展現出道多年來的蛻變與能量。今年她以華語新歌「我就是我」榮獲美國 ICMA《亞洲流行音樂獎》，並二度登上《滾石雜誌》國際版，成功打進歐美市場，此次回到家鄉舞台演出，意義格外深遠。

為了這場演唱會，鍾潔希坦言壓力不小，從澳洲返馬備戰期間甚至一度失眠。演唱會曲目橫跨華語、英語、馬來語、日語與粵語五種語言，加上多首唱跳舞曲，對體能是一大考驗。她每天花三小時打乒乓球訓練耐力，儘管先前因比賽傷到腳跟，仍咬牙完成演出，展現超強意志力。

演唱會內容充滿療癒能量，鍾潔希分享，今年在雲頂開唱後，陸續收到粉絲回饋，表示因她的音樂走出低潮、改善失眠，甚至重新找到生活動力，讓她更加堅定用音樂陪伴他人的信念。舞台設計以「光」為主軸，搭配她溫柔又堅定的獨白，引領觀眾在歌聲中被愛包圍。

在全場安可聲中，鍾潔希以「星星堆滿天」與「我就是我 My Style」完美收尾，為睽違十年的吉隆坡個唱畫下感動句點。接下來她將持續海外巡演，並積極規劃來臺行程，也開心預告：「希望明年能到臺灣，和大家一起相聚！」

鍾潔希睽違10年重返吉隆坡開唱，《我就是我世界巡迴演唱會》現場座無虛席。（星音符製作提供）

鍾潔希以雪花女神造型現身，讓台下粉絲瘋狂尖叫。（星音符製作提供）