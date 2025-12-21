鍾潔希返鄉開唱！國寶級天后嘉賓驚喜現身 粉絲聽到賺到首度合唱成名曲

記者鄭尹翔／馬來西亞報導

大馬療癒系歌手鍾潔希於 12 月 20 日晚間在馬來西亞吉隆坡 Mega Star Arena 舉行《我就是我世界巡迴演唱會》，睽違十年重返家鄉舞台，吸引來自美加、歐洲、澳洲、星馬、中港及台灣等地粉絲齊聚一堂，現場座無虛席、氣氛熱烈。此次回鄉開唱不僅別具意義，更邀請重量級特別來賓，馬來西亞天后 Fauziah Latiff 驚喜現身合唱，成為全場最大亮點。

鍾潔希睽違十年重返家鄉馬來西亞開唱。（圖／星音符製作 提供）

近年鍾潔希持續在國際樂壇發光發熱，以英文作品在歐美市場累積成績，今年更以華語新歌〈我就是我〉榮獲美國音樂盛典 ICMA「亞洲流行音樂獎」，半年內二度登上《滾石雜誌》報導，並獲 FOX、CBS、NBC、ABC 等國際主流媒體肯定，成功打進國際舞台。此次帶著國際肯定回到吉隆坡舉辦演唱會，也被視為她歌唱生涯的重要里程碑。

鍾潔希透露，為了這場演出自澳洲返馬密集備戰，心情既期待又緊張，甚至演出前一晚失眠。演唱會曲目橫跨華語、馬來語、英語、日語與粵語五種語言，並加入多首唱跳舞曲，對體能與專注力都是極大挑戰，她每天花三小時打乒乓球訓練呼吸與耐力，儘管先前在澳洲比賽時傷到腳跟，仍靠密集治療順利康復，完美完成演出。

演唱會當晚，鍾潔希以「雪花女神」造型登場引爆尖叫，接連演唱馬來情歌〈Demi Impian〉、華語情歌〈愛的陪練〉及英文新歌〈One Chance〉，以溫柔而堅定的歌聲傳遞療癒力量。她也特別為日本粉絲獻唱經典日文歌〈戀人啊〉，現場宛如大型合唱場。最大驚喜則是馬來西亞天后 Fauziah Latiff 現身舞台，兩人攜手演唱馬來金曲〈Tak Terpisah〉，真摯動人的歌聲迴盪全場，掀起萬人大合唱，為鍾潔希睽違十年的家鄉個唱畫下最感動的一筆。

