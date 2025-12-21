鍾潔希、小9歲帥尪浪漫放閃 婚禮竟卡關20年真實原因曝光

鍾潔希跟老公結婚20年感情甜蜜。（星音符製作提供）

大馬歌手鍾潔希20日晚間在馬來西亞首都吉隆坡Mega Star Arena舉行「我就是我世界巡迴演唱會」。鍾潔希當晚一口氣演唱近40首歌曲，包括有華語、馬來語、英語、日語及粵語5種語言，豈料當唱到〈5AM〉時突然2度喊卡，緊急致歉喊「sorry」，全因鍵盤手連續2次不小心彈到另一首歌曲，她最後向鍵盤手開玩笑說：「你有沒有搞錯？」幸好隨後演出一切順利。

當她唱到〈愛你〉時，老公突然抱著一大束玫瑰花衝上台示愛，她隨後牽著老公走下台跟全場4000名粉絲近距離互動，引起許多粉絲熱情衝上前跟她握手、擊掌，導致現場瞬間陷入混亂，最後還有身穿軍服的保全上前來維持秩序，鍾潔希回到舞台後，也請粉絲們一一回座，臨危不亂繼續演唱。

鍾潔希日前在吉隆坡開唱。（星音符製作提供）

鍾潔希跟老公結婚20年，被問及如何維繫婚姻？她感謝說全靠老公的包容與2人天天形影不離，老公曾為了幫她按摩還特地去上課學習，現在在家中常替她腳底按摩、抓癢，大方甜蜜放閃，不過她跟老公至今卻還沒辦婚禮，她解釋前幾年原訂要舉辦浪漫婚禮，豈料遇到疫情攪局延期，加上公公在2年前逝世，婆婆目前仍在悲痛中，婚禮只好無限延期。

