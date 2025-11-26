鍾潔希12/20登家鄉馬來西亞開唱！ 療癒音樂受矚目「期盼這些歌能陪伴大家」

記者林政平報導／ 鍾潔希12月20日將登上家鄉馬來西亞首都吉隆坡舞台開唱，他近日喜事連發，推出《聖誕療癒音樂》專輯、繼八月接受國際樂壇權威的滾石雜誌專訪，又再度登上該雜誌的「本月注目新歌手推薦」新聞報導，鍾潔希也搶先公布演唱會嘉賓，是創作歌手易桀齊。

12月20日將在家鄉馬吉隆坡的Mega Star Arena KL舉行的《我就是我世界巡迴演唱會》，鍾潔希表示對他而言意義非凡，吉隆玻是他最熟悉、也是最希望站上的舞台，心情充滿著緊張與期待，開唱倒數，除了持續練唱外，每日規律的運動則是必做的事，藉由每天3小時打乒乓，加強對心肺、反應、肌力，更能確保腰圍不長贅肉的好身形！

對於療癒音樂受到國際樂壇權威雜誌的關注，鍾潔希表示「感恩療癒音樂被關注，希望那些心裡長期被重石塊壓著的人，讓他們知道並不孤單，期盼這些歌能在世界某個角落陪伴到一個人，那就已經很有意義了，我會持續以不同語言創作，以音樂作為情緒承載與自我修復的可能，身為亞洲歌手很榮幸被報導，感謝他們對我的厚愛，也希望能有更多的華人音樂被世界聽見。」

鐘潔希在短短半年內完成了許多個人創舉，眾多的國際媒體紛紛接力報導，來自亞洲的療癒歌聲，其中包括美國權威電視臺FOX、CBS、NBC、ABC等新聞網，都給予好感度滿滿的報導。鍾潔希則謙虛說很榮幸希望來自馬來西亞的音樂，能被更多地方聽見。

