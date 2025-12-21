鍾潔希26歲帥兒模樣罕見曝光 突自爆「升格最美婆婆」

鍾潔希20日晚間在馬來西亞首都吉隆坡開唱。（星音符製作提供）

大馬歌手鍾潔希20日晚間在馬來西亞首都吉隆坡Mega Star Arena舉行「我就是我世界巡迴演唱會」。她暌違10年再度登上家鄉舞台，心情十分激動又興奮，一連飆唱多首夯曲，與10名舞者一同熱舞，而她領養的26歲兒子馬傑飛更默默隱身在舞群中，在台上跟鍾潔希數度親暱共舞，互動默契十足，她在慶功宴上受訪，透露兒子在年初結婚了，讓她升格成最美婆婆，有向兒子催生？她笑說：「沒有這麼快。」

鍾潔希跟老公Joshua很喜歡小孩，婚後領養她大姊的小兒子，夫妻倆很疼愛兒子，一談起兒子，鍾潔希自豪說兒子擁精湛舞藝，在馬來西亞有參與舞蹈團，因此這次特地安排兒子擔任她舞群之一，還提到過去曾跟兒子一起演過音樂劇，母子倆都對表演、舞台很有熱忱。

鍾潔希20日晚間在馬來西亞首都吉隆坡開唱，兒子（右後）擔任舞群。（星音符製作提供）

鍾潔希20日晚間在馬來西亞首都吉隆坡開唱。（星音符製作提供）

她演唱會用心打造4套造型，包括「鑽石傳奇女戰士」象徵力量與勇氣、「雪花女神」則融合馬來傳統元素，新娘裝的呈現典雅與祝福，鑲滿著超過兩萬顆水晶亮鑽，「夢幻花仙子」造型，由1000朵大小花朵打造，象徵生命、重生與療癒力量，誠意滿滿。

演唱會在鍾潔希以一襲鑽石女戰士造型氣勢登場，飆唱華語勁歌〈我就是我My Style〉熱鬧揭開序曲，在舞群簇擁下，唱跳驚艷全場，接續演唱英文金曲〈Be Strong〉、〈There You Are〉等，還有一曲日文經典情歌〈戀人啊〉，獻給來自日本的粉絲應援團，現場的彩蛋則是與大馬天后Fauziah Latiff合作的馬來金曲〈Tak Terpisah〉，引起陣陣尖叫。

鍾潔希20日晚間在馬來西亞首都吉隆坡開唱。（星音符製作提供）

她吉隆坡場個唱圓滿落幕，即將在東馬開唱，並繼續赴海外各地巡演，還有投入話劇演出，預估明年1月來台宣傳新作品，相隔7年來台，鍾潔希表示很期待大啖台灣小吃潤餅、木瓜牛奶、芒果冰。

