鍾瑶乳房手術 實習醫排排站

39歲的鍾瑶，3年前因遭逢工作低潮、結束戀情加上乳房纖維囊腫、年齡焦慮等人生課題，而開始著手寫新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》，她日前接受專訪時回憶起當時一個人開車去醫院開刀切除纖維囊腫時，因簽了同意書讓實習醫生進去觀摩，「以為是1、2個，結果是站了一排！這經驗實在太幽默了」。

鍾瑶回憶3年前是自己最焦慮的時候，因各方面都滿低潮，工作談不成，感情也剛好結束，「突然一切歸零，就陷入低潮。」她也提及凍卵及乳房話題，表示35歲左右去諮詢後，因沒有嚮往懷孕的過程，於是決定不做動卵，「如果將來真的後悔，就領養需要家庭的小孩」。

廣告 廣告

她回憶小時候常被笑胸部很小，也被笑習慣了，每次定裝都心想如果再大一點就完美了，28歲時發現乳房的纖維囊腫變大要開刀取出時覺得滿挫折，「我難過的是，胸部小已經滿困擾，還要拿東西出來！」她當時局部麻醉，是清醒地被推進手術房，沒想到手術過程中約6、7個實習醫生站成一排，拿著筆和筆記本聽醫生講解，「我就躺在那裡，當下覺得自己是一塊肉，弄完一切後，一群人說謝謝就走了」。那次手術切除3、4公分的囊腫，「覺得那塊肉粉紅色很可愛，本來還想帶回家做紀念」。

鍾瑶表示，雖然她幽默面對手術過程，但回家後才是痛苦的開始，麻藥退了後，她一個人面對，「起床後常常床上都是血，因為傷口沒有照顧好，開刀隔天還去拍照工作，後來胸部腫得跟C罩杯一樣，這輩子沒這麼大過，因為裡面都是血水，去醫院抽出血水後，又從C變回A罩杯！」她笑說，在寫這段過程時，自己還邊寫邊笑，也想藉此提醒年輕女生們要好好照顧身體。