鍾瑶以新身份現身！新書分享會見這幕超感動 讀者看完大哭

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

演員鍾瑶近期以作家新身份，推出首本新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》。新書上市後於各大銷售通路表現亮眼。她20日與以美式甜點聞名的SHUUDESSERT於店內舉辦新書專場分享會，與粉絲近距離分享創作心路。此次活動同時推出限定一個月的「SHUU x鍾瑶山海聯名套餐」，將文字情感轉化為味蕾，為書迷和甜點控帶來一場感官交織的體驗。

鍾瑶舉辦《她的名字是一條魚也是一隻鳥》新書分享會。（圖／星星相藝提供）

鍾瑶在活動中分享，「很開心可以用作家的身份和大家見面，這本書記錄了我生命裡很多感受與轉變，看到大家願意走進書店、走到現場支持，真的給我很大的鼓勵。」她也笑說，希望大家在填飽肚子、沉浸書香的同時，能帶走一段屬於自己的美好回憶。

談到新書發行後印象深刻的回饋，鍾瑶說：「有不少平常不看書的朋友，因為這本書願意走進書店，還有人看完大哭，說覺得被療癒、看見很多自己，這些回饋都讓我非常感動。」而活動當天讓鍾瑶特別驚喜的，是現場出現不少男性讀者，「這本書不只是帶給女性溫暖，也讓男生看到不同面向，這件事讓我印象很深刻。」

適逢歲末年終，被問到聖誕節與跨年規劃，鍾瑶笑說今年工作滿檔，跨年只想把時間留給家人與朋友，在家輕鬆Potluck；至於新年新希望，她幽默表示，「希望明年可以錢多事少離家遠，海外工作多多！」





