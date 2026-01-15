鍾瑶公開5年跨國戀 敗給「現實問題」分手收場

【緯來新聞網】鍾瑶在劇在《何百芮的地獄戀曲》中飾演時尚感十足的公關 Vivian，劇情中她與遠距離男友山崎翔太（由風田飾演）結束異地戀，甚至開始規劃同居生活。談及這段設定，鍾瑶也罕見分享自己的感情經驗，她坦言過去有很長一段時間都在經歷兩地戀情，「沒有經歷過的人，其實可以試試看，但我自己走過五年的跨國關係，最後還是會遇到很多現實問題。」她也認為，只要雙方願意一起面對未來的規劃與困難，遠距離或同居本身並不是問題。至於同居，她則直言那是人生中很重要的一課，「因為我真的很享受擁有自己空間的生活。」

鍾瑶（中）大方談及戀情。（圖／彼此影業提供）

郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》中為了獲得汽車代言挑戰考駕照學會開車，郭書瑤坦言拍攝開車戲時「壓力山大」，由於自己原本真的沒駕照，是因為拍戲才特地去學，後來也沒上路過。郭泓志在劇中飾演她的教練，難得嘗試喜劇表演，他說自己是本性發揮，但同時稱讚瑤瑤又美又漂亮又大方，並還稱他是「國寶」，兩人合作起來非常愉快，但若現實生活中，真的遇到三寶，「我會告訴自己不要生氣，留在車上不要下車、不要衝動」。

郭泓志（左）《捍衛戰士》「湯姆郭魯斯」上身親自教學。（圖／彼此影業提供）

劇中，郭書瑤與孫可芳將共同扮演高中生，兩人直呼非常好玩，「蠻新鮮有趣，拍戲的時候還額外拍了有趣的照片，現場氛圍真的太歡樂了！不過我們並沒有笑場喔！」孫可芳此次不但要逆齡演出，還要接受何百芮的弟弟何萬生(詹懷雲 飾演)深情告白，她笑說自己沒有談過差距這麼大的姊弟戀，對於那場戲印象最深刻的當然是戴假髮，「因為我已經10年沒留長髮了，所以超不習慣」。但她直言最困難的不是扮高中生，而是要在詹懷雲面前像個有氣質的女神，「要很有氣質，其實那當下是蠻想笑場的」。

郭書瑤、孫可芳逆齡扮演高中生。（圖／彼此影業提供）

最新一集中，郭書瑤飾演的何百芮為了代言活動跑去學開車，卻遇上由退役旅美職棒好手郭泓志飾演的鐵血教練，狀況連連，甚至被全劇組虧笑「不要靠近演員」。孫可芳與鍾瑶在劇中的感情線也明顯推進，孫可芳與年下男詹懷雲的曖昧逐漸升溫，鍾瑶則難得分享私下感情，坦言曾有過一段五年的跨國戀情。百白在劇中同樣大膽突破，不僅挑戰泳裝造型，還需詮釋「跨跨跨性別」角色設定，身為生理女性，卻要演出一名造型前衛、希望打扮成生理女性的生理男性，前衛造型也讓她自豪直呼「我比瑤瑤還辣」。《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，影集已於 2026 年 1 月 4 日正式上架，每週日 21:00 於八大戲劇台首播，22:00 於 MyVideo 與 Netflix 進行 OTT 首播。

