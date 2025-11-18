鍾瑶出書 揭乳房手術、私密愛情故事

擁有演員、模特兒、咖啡廳老闆娘多重身分的鍾瑶，再以作家身分推出首本新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》，以最真實的文字記錄生命裡的起伏與蛻變，集結她10餘年間的手寫筆記、旅行日記與創作札記，除了收錄她在異地生活與旅程的點滴，還有許多從未公開的照片、手繪圖等，也首次揭露過去未曾對外談論的愛情故事。

鍾瑶表示，她最喜歡的部分是寫愛情，因為那對她來說非常私密，「這次我想記錄那些不完美、甚至失戀痛苦與迷惘的時刻。這些篇章很赤裸，希望讀者能在文字裡找到共感」。談到書名的由來，她笑說，「『鳥』是我國中時期自己取的英文名字Aviis，象徵自由；『魚』則是蘭嶼的阿嬤幫我取的名字，代表能在水裡悠游、自由穿梭的生命狀態。」

她在創作過程中，多次在回憶裡落淚，「每次搬家、整理舊物，都會觸發新的靈感。這本書像是一場與自己對話的旅程，寫著寫著也讓我重新看見自己的情緒。」她書中更提及24歲那年，因為摸到左邊乳房異狀，就醫後被診斷為纖維囊腫，6年後發現纖維囊腫變大，獨自完成切除手術的經歷。