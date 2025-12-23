鍾瑶分享生命起伏 讀者看完大哭

鍾瑶舉辦《她的名字是一條魚也是一隻鳥》新書分享會。（圖／星星相藝）

鍾瑶近期以作家新身份，推出首本新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》，以細膩真誠的文字記錄生命中的起伏、迷惘與蛻變，引發讀者強烈共鳴，不少讀者直呼「像是在書裡看見自己」。

上週六（20日）鍾瑶在SHUUDESSERT於店內舉辦新書專場分享會，與粉絲近距離分享創作心路。此次活動同時推出限定一個月的「SHUU x鍾瑶山海聯名套餐」，將文字情感轉化為味蕾，為書迷和甜點控帶來一場感官交織的體驗。

鍾瑶開心和粉絲相聚，並感謝大家的支持。（圖／星星相藝）

談到新書發行後印象深刻的回饋，鍾瑶說：「有不少平常不看書的朋友，因為這本書願意走進書店，還有人看完大哭，說覺得被療癒、看見很多自己，這些回饋都讓我非常感動。」而活動當天讓鍾瑶特別驚喜的，是現場出現不少男性讀者，「這本書不只是帶給女性溫暖，也讓男生看到不同面向，這件事讓我印象很深刻」。

適逢歲末年終，被問到聖誕節與跨年規劃，鍾瑶笑說今年工作滿檔，跨年只想把時間留給家人與朋友，在家輕鬆Potluck；至於新年新希望，她幽默表示：「希望明年可以錢多事少離家遠，海外工作多多！」同時不忘預告，自己參演的的喜劇《何百芮的地獄戀曲》將在明年（2026）1月4日正式首播。

