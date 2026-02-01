鍾瑶勸戀愛撐滿分「1-3個月就好」 曝現實狀態：後面只剩扣分

愛情喜劇《何百芮的地獄戀曲》播出後討論度持續升溫，以犀利卻寫實的情感觀點切入現代關係，劇中飾演「完美女神」Vivian 的鍾瑶，近日接受訪問，親自拆解角色看似從容背後的心理狀態，直指Vivian最核心的矛盾，其實來自一種「不能被看穿」的緊繃感。

鍾瑶。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

談起感情裡究竟什麼時候才能真正放下防備、做回自己，鍾瑶給出的答案相當直接。她認為，在戀愛初期想呈現最好的一面其實很合理，但這個過程不必拉得太長，「我覺得一到三個月就夠了啦！」她更笑說，與其前期把自己撐到滿分，後期才逐漸露出真實面貌，不如一開始就保留真實狀態，「一開始就讓對方看到你最真實的樣子，再慢慢把你很棒的地方展現出來，這樣不是一直在加分嗎？不然前面演太好，後面只剩扣分而已。」

劇中閨蜜互動也被不少觀眾形容「根本就是現實翻版」，對此，鍾瑶分享自己私下其實是朋友群裡的「理性雷達型角色」。她笑說，朋友找上門時，多半已經做好心理準備，知道她不會只是陪著一起罵，「我是分析型的，不是給情緒價值那一派。」至於面對朋友的戀愛抉擇，她則會在支持與踩煞車之間切換，「一定是經過理性分析之後，才會下定論。」這樣的個性，也與 Vivian 表面冷靜、內心翻湧的狀態，形成耐人尋味的對照。