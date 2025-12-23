鍾瑶喜曝新身分！ 露面談人生轉變 「驚見這一幕」太感動

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾瑶擁有演員、模特兒、咖啡廳老闆娘多重身分，近期更躍升作家，推出首本新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》。上週六，她於美式甜點店舉辦新書專場分享會，邀請海裕芬擔任活動主持人，自然輕鬆的互動氛圍與精彩對談，讓現場粉絲意猶未盡，也為整場活動增添不少驚喜與溫度。

鍾瑶在活動中分享：「很開心可以用作家的身份和大家見面，這本書記錄了我生命裡很多感受與轉變，看到大家願意走進書店、走到現場支持，真的給我很大的鼓勵。」她也笑說，希望大家在填飽肚子、沉浸書香的同時，能帶走一段屬於自己的美好回憶。

談到新書發行後印象深刻的回饋，鍾瑶說：「有不少平常不看書的朋友，因為這本書願意走進書店，還有人看完大哭，說覺得被療癒、看見很多自己，這些回饋都讓我非常感動。」活動當天讓鍾瑶特別驚喜的，是現場出現不少男性讀者，「這本書不只是帶給女性溫暖，也讓男生看到不同面向，這件事讓我印象很深刻」。

《她的名字是一條魚也是一隻鳥》上市後於各大銷售通路表現亮眼，以細膩真誠的文字記錄生命中的起伏、迷惘與蛻變，引發讀者強烈共鳴，不少讀者直呼「像是在書裡看見自己」。

適逢歲末年終，被問到聖誕節與跨年規劃，鍾瑶笑說今年工作滿檔，跨年只想把時間留給家人與朋友，在家輕鬆Potluck；至於新年新希望，她幽默說：「希望明年可以錢多事少離家遠，海外工作多多！」同時不忘預告，自己參演的喜劇《何百芮的地獄戀曲》將在2026年1月4日首播。

