鍾瑶惹哭書迷「男女通吃」 引發共鳴被讚：看見很多自己！療癒人心

鍾瑶舉辦《她的名字是一條魚也是一隻鳥》新書分享會。星星相藝提供

擁有演員、模特兒、咖啡廳老闆娘多重身份的鍾瑶，近期以作家新身份，推出首本新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》，以細膩真誠的文字記錄生命中的起伏、迷惘與蛻變，引發讀者強烈共鳴，不少讀者直呼：「像是在書裡看見自己。」20日鍾瑶舉辦新書專場分享會，與粉絲近距離分享創作心路。

鍾瑶在活動中分享：「很開心可以用作家的身份和大家見面，這本書記錄了我生命裡很多感受與轉變，看到大家願意走進書店、走到現場支持，真的給我很大的鼓勵。」

海裕芬（左）擔任鍾瑶新書分享會主持人。星星相藝提供

耶誕、跨年都行程滿檔 許願：海外工作多多

談到新書發行後印象深刻的回饋，鍾瑶說：「有不少平常不看書的朋友，因為這本書願意走進書店，還有人看完大哭，說覺得被療癒、看見很多自己，這些回饋都讓我非常感動。」而活動當天讓鍾瑶特別驚喜的，是現場出現不少男性讀者，「這本書不只是帶給女性溫暖，也讓男生看到不同面向，這件事讓我印象很深刻。」

鍾瑶感謝大家願意支持自己的新書。星星相藝提供

適逢歲末年終，被問到耶誕節與跨年規劃，鍾瑶笑說今年工作滿檔，跨年只想把時間留給家人與朋友，在家輕鬆Potluck；至於新年新希望，她幽默表示：「希望明年可以錢多事少離家遠，海外工作多多！」



