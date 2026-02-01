鍾瑶拍戲詮釋同居焦慮 親吐務實戀愛觀

（中央社記者洪素津台北1日電）演員鍾瑶在戲劇「何百芮的地獄戀曲」中，對於和男友同居而焦慮。她坦言現實生活裡自己少有形象焦慮，讓她感到不安的是生活空間被入侵、隱私被剝奪，同居前可能會掙扎一下。

鍾瑶在戲劇「何百芮的地獄戀曲」中因為和男友同居而感到焦慮，她透過新聞稿分享，自己現實中比較少有形象焦慮，「頂多會出現在剛談戀愛的前期」，讓她有共鳴的則是角色與另一半同居所產生的不安。真正讓她焦慮的不是形象，而是生活空間被侵入、隱私被剝奪，「如果是我本人，可能也需要掙扎一下。」

談到感情裡何時才能真正「做自己」，鍾瑶認為，戀愛初期想要展現最好的一面其實很正常，但時間不用太長，「我覺得1到3個月就夠了啦。」她也笑說，與其一開始表現得太完美，後面才慢慢鬆懈，不如反過來操作，「一開始就讓對方看到你最真實的樣子，再慢慢把你很棒的地方展現出來，這樣不是一直在加分嗎？不然前面演太好，後面只剩扣分而已。」

「何百芮的地獄戀曲」8日即將迎來大結局，台灣大哥大MyVideo等平台同步熱播中。（編輯：張雅淨）1150201