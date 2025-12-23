鍾瑶新書療癒讀者 「像是在書裡看見自己」

鍾瑶舉辦《她的名字是一條魚也是一隻鳥》新書分享會。（圖／星星相藝提供）

擁有演員、模特兒、咖啡廳老闆娘多重身份的鍾瑶，近期以作家新身份，推出首本新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》。新書上市後於各大銷售通路表現亮眼，以細膩真誠的文字記錄生命中的起伏、迷惘與蛻變，引發讀者強烈共鳴，不少讀者直呼「像是在書裡看見自己」。

上週六（12/20）鍾瑶與以美式甜點聞名的SHUUDESSERT於店內舉辦新書專場分享會，與粉絲近距離分享創作心路。此次活動同時推出限定一個月的「SHUU x鍾瑶山海聯名套餐」，將文字情感轉化為味蕾，為書迷和甜點控帶來一場感官交織的體驗。

瑶開心和粉絲相聚，並感謝大家的支持。（圖／星星相藝提供）

分享會特別邀請海裕芬擔任活動主持人，自然輕鬆的互動氛圍以及精彩的對話訪談讓現場粉絲意猶未盡為活動增添不少驚喜和溫度。

鍾瑶在活動中分享：「很開心可以用作家的身份和大家見面，這本書記錄了我生命裡很多感受與轉變，看到大家願意走進書店、走到現場支持，真的給我很大的鼓勵。」她也笑說，希望大家在填飽肚子、沉浸書香的同時，能帶走一段屬於自己的美好回憶。

談到新書發行後印象深刻的回饋，鍾瑶說：「有不少平常不看書的朋友，因為這本書願意走進書店，還有人看完大哭，說覺得被療癒、看見很多自己，這些回饋都讓我非常感動。」而活動當天讓鍾瑶特別驚喜的，是現場出現不少男性讀者，「這本書不只是帶給女性溫暖，也讓男生看到不同面向，這件事讓我印象很深刻」。

適逢歲末年終，被問到聖誕節與跨年規劃，鍾瑶笑說今年工作滿檔，跨年只想把時間留給家人與朋友，在家輕鬆Potluck；至於新年新希望，她幽默表示：「希望明年可以錢多事少離家遠，海外工作多多！」同時不忘預告，自己參演的的喜劇《何百芮的地獄戀曲》將在明年（2026）1月4日正式首播。

