鍾瑶曝不為人知癖好 在家囤積一堆：永遠不嫌多

鍾瑶擔任女鞋品牌開幕活動一日店長。（圖／東笙集團提供）

剛結束米蘭時裝週行程的鍾瑶，近來行程滿檔，昨（14日）受邀現身臺中漢神洲際購物廣場，擔任女鞋品牌開幕活動一日店長。而鍾瑶參與演出的客語影集《都市開基祖》開播即霸榜，在劇中飾演全台首位女工地主任，角色演出相當出色，還因此有了「最美工地主任」的封號。

此次開幕活動集團特別邀請鍾瑶擔任一日店長站台，談到合作的契機，鍾瑶笑說，「女人的鞋永遠不嫌多！」她形容這次的活動彷彿走進一個「超大型鞋櫃」，能一次挑選到各種不同風格與設計的鞋款，「希望大家來到這裡，就像在逛自己的鞋櫃一樣，可以很自在地找到適合自己的那雙鞋。」

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鍾瑶分享自己買鞋史，從學生時期就開始接觸的STEVE MADDEN，「以前在美國念書時很常逛，同學可能只有一兩雙，我卻從平底鞋、靴子，到好幾雙高跟鞋通通入手！」笑稱自己是「囤鞋等級」。Melissa與華裔設計師吳季剛JASON WU的聯名款，是她人生第一雙品牌鞋款。

近年在模特兒、演員、主持與創作等多重身分之間切換，鍾瑶笑說，反而愈來愈享受這樣的多元狀態，也不為未來發展設限，「若有機會，想許願一個充滿想像力的卡通角色，感覺一定很有趣！」此外，她也悄悄許願，希望接下來能主持更多有趣的節目，持續拓展表演領域與個人面向。

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