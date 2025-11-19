鍾瑶熱戀「半圈外對象」牽手回香閨 經紀公司曖昧回應

演員鍾瑶最近才宣布好消息，將在月底發表新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》，而她19日也傳出熱戀攝影師Kair（陳冠凱）的消息，兩人大方在街頭牽手，畫面甜蜜。對此，經紀公司回答耐人尋味：「盼外界用溫柔的視線給予ㄧ些空間。」

鍾瑶（圖／三立）

事實上，鍾瑶2023年就曾被拍到與Kair約會，當時她否認戀情，表示僅只是朋友，經紀人還稱「不是她的菜」否認戀情。據《CTWANT》報導，她近日被直擊與Kair牽手逛街、吃蔬食餐廳，兩人在街頭摟腰、牽手，一同步入鍾瑶住處，著實為熱戀中的情侶。

廣告 廣告

對於鍾瑶傳出新戀情，經紀公司表示，感謝大家關心：「因為對方也算是圈外人，如果有不錯進展就祝福，藝人私生活公司不過問，盼外界用溫柔的視線給予ㄧ些空間，是與不是都為她開心。鍾瑶11/25新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》正式上市，也即將有新戲要播出，希望都能有好成績。」

鍾瑶親自參與新書發行的過程。（圖／星星相藝提供）

鍾瑶擁有演員、模特兒、咖啡廳老闆娘等多重身份，去年在綜藝節目《上船吧！各位》也有亮眼表現，深受許多觀眾喜愛。她近期宣布，將以作家身份推出新書，書中集結10年間的手寫筆記、旅遊日記、創作札記，透過女性視角書寫關於愛情、親情與自我探索的故事。

特別的是，鍾瑶早前已經透露，書中最喜歡的部分，正是愛情：「因為那對我來說非常私密。大家可能比較常聽我聊姑姑、姐妹或家人，但這次我想記錄那些不完美、甚至失戀痛苦與迷惘的時刻。這些篇章很赤裸，希望讀者能在文字裡找到共感。」

鍾瑶在書中分享許多未公開的故事。（圖／星星相藝提供）

不過要還原真實的情境，是鍾瑶認為寫書過程中最為困難的部分，不斷詢問自己「到底要不要說出真相？」但後續轉念一想：「以現在比較從容、坦蕩的語氣去講悲傷的故事會更有力量。」也希望大家不要感到孤單，「我40歲前經歷了很多事，有些故事從沒被提起，寫作對我來說是一次療癒，也希望能療癒看到這本書的人。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導