鍾瑶獨自面對「乳房囊腫切除」 為新身分多次偷哭

鍾瑶發行首本新書 《她的名字是一條魚也是一隻鳥》。星星相藝提供



39歲女星鍾瑶斜槓演員、模特兒、咖啡廳老闆娘多重身分，如今更晉升作家，推出首本新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》，她在書中提及24歲那年因摸到左邊乳房異狀，就醫後被診斷為纖維囊腫，6年後發現纖維囊腫變大，獨自完成切除手術的經歷。

《她的名字是一條魚也是一隻鳥》集結鍾瑶10餘年間的手寫筆記、旅行日記與創作札記，在創作過程中，她多次在回憶裡落淚，「每次搬家、整理舊物，都會觸發新的靈感。這本書像是一場與自己對話的旅程，寫著寫著也讓我重新看見自己的情緒」。

廣告 廣告

談到書名的由來，她笑說其實是在完成全書後才命名，「我不希望這本書被看成自傳，而是像1本關於成長的文學散文。女主角『她』沒有名字，像自由的靈魂。『鳥』是我國中時期自己取的英文名字Aviis，象徵自由；『魚』則是蘭嶼的阿嬤幫我取的名字，代表能在水裡悠游、自由穿梭的生命狀態」。

鍾瑶新書已開放預購，並於11月25日正式發行。星星相藝提供

書中也收錄鍾瑶許多從未公開的照片、手繪圖等，也首次揭露她過去未曾對外談論的愛情故事，「我最喜歡的部分是寫愛情，因為那對我來說非常私密。大家可能比較常聽我聊姑姑、姐妹或家人，但這次我想記錄那些不完美、甚至失戀痛苦與迷惘的時刻。這些篇章很赤裸，希望讀者能在文字裡找到共感」。

談及寫作挑戰，鍾瑶坦言：「最難的是還原那些真實的情境，除了靠手寫日記，還得翻照片。寫這本書時我也不斷問自己，要不要說出真相？但後來我想，以現在比較從容、坦蕩的語氣去講悲傷的故事會更有力量。」她希望讀者能從中得到陪伴，「我40歲前經歷了很多事，有些故事從沒被提起，寫作對我來說是1次療癒，也希望能療癒看到這本書的人」。

更多太報報導

西島秀俊倒數空降金馬獎 合體「老婆」桂綸鎂

范少勳首飛歐洲走「黑毯」 初體驗：像在童話故事裡

「告五人」金馬祭品文自己挖坑 犬青脫口裸泳！雲安險噴300萬