鍾瑶登上風田YT 頻道 突襲阿 Ken 甜甜圈名店喊：來幫你賺錢的

鍾瑶（左）登上風田（右） YT 頻道特別企劃一起宣傳《何百芮的地獄戀曲》 。 （彼此影業 提供）

爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿 Ken 與詹懷雲共同主演，郭書瑤在戲裡與好友關係逐漸發展成為伴侶，戲外是否可能選擇朋友談戀愛，她近期受訪也笑回「不排斥」，真性情發言再度引發網友熱烈討論。

戲外話題同樣延燒，鍾瑶近日在社群平台上架突襲阿 Ken 甜甜圈名店「GooDonut」的趣味影片，一到現場便笑稱自己「不是來探班，是來幫你（阿KEN）賺錢的」，影片裡與阿Ken一來一往的默契互動再度製造滿滿笑點。

廣告 廣告

另一位回歸演出的演員是飾演Vivian（鍾瑶 飾演）男友的山崎翔太（風田 飾演），兩人終於展開同居生活，但不若時尚外表，私底下其實邋遢、骯髒的Vivian其實相當不習慣，更提到劇中有一段便祕的戲特別有趣，「因為鏡頭貼得非常的緊，我又要演很難拉出屎來，最後拉出了屎，還放屁，覺得那段戲很好笑」。連演兩季的鍾瑶也對拍攝過程非常喜愛，更直呼希望變成長壽劇，繼續拍第3季、第4季，「有時候和劇中的角色一起活著，就像身邊真的有了這樣的生命存在，是陪伴是療癒，有時也會變成自己真實的一部分」。

鍾瑶（左）突襲阿 KEN（右）甜甜圈夯店笑料連發。（彼此影業提供）

風田大讚鍾瑶的喜感表演愈發成熟，也分享兩人在拍戲空檔時常聊天，聊起彼此的愛情故事與感情觀，讓他發現鍾瑶的個性和 Vivian 相當相似，都是俏皮又活潑的類型。他也提到，近日上架兩人為宣傳節目一同完成的 YT 特別企劃，在士林逛街重溫影集中的浪漫氛圍，「那天明明是鍾瑶是來賓，輕鬆玩就好，但最後很像她當主持人在訪問我。」

更多鏡週刊報導

獨家／賓賓哥大動作直播救狗 1個月後突喊走丟又不養了

自揭涉多起訴訟！賓賓哥捲商業糾紛、網紅爭執 喊不實抹黑

Diptyque情人節由燕子捎來祝福 心形花朵樹枝是愛啊