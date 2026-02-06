鍾瑶與馬神交新春拚事業

鍾瑶騎馬模樣英姿煥發。（陳俊吉攝）

馬年將到，鍾瑶在馬場跟馬兒一起向粉絲拜早年。（陳俊吉攝）

會騎馬的鍾瑶，認為馬是非常有靈性的動物，能與人交流。（陳俊吉攝）

馬年將到來，鍾瑶特地抽空到漢諾威馬術俱樂部體驗騎乘馬匹運動，她分享，馬年對她有非常特殊意義，上一次的馬年、12年前首度跨足餐飲業，在大稻埕開設咖啡廳，一眨眼她伴隨著這家店挺過疫情，迎來開業第12年，第2個馬年，她已準備好開拓餐飲業版圖，計畫開二店。

聊到斜槓餐飲業的甘苦談，鍾瑶感觸頗深，「現在開餐飲難的不是沒有收入，而是人力問題。」她的工作團隊都跟她一起打拚滿久了，平均10年以上，「當老闆應該要想，怎麼讓大家知道有更好的後路，我開二店也是希望他們有更好的發展。」

她提到，二店將會從咖啡廳再跨足到餐酒館，開一家餐酒館是她多年前就有的想法，「我開店的風格比較難複製，已有預備人手和預備金，希望今年順利，今年又是馬年、已過了12年，是我給自己目標。」

除了斜槓的領域，她回顧去年一整年的演藝成績，有拍戲、主持、出書，「我去年給自己的期許是『過勞但不會死』，確實有忙有耕耘，我們的工作很特別，忙起來身體會承受壓力，但我們知道怎麼消化，重點是，當你身體不舒服，心裡也會生病，去年底有一點精神受損，豐收同時又承受壓力，今年希望都剛剛好就好。」

她今年對演藝工作的期許是「錢多事少離家遠」，「去年很辛苦，因為拍戲也蠻累的，耕耘了不少，希望今年有新的作品拓展歐美路線，2026年的期許是希望作品能更被看到，期許拓展區域性工作，以及沒嘗試過的角色。」

談戀愛開心最重要

去年底她鬆口認了和攝影師Kair的戀情，也提到和攝影師男友已相識10多年，認為現在談戀愛開心最重要，對於未來沒有想太多。鍾瑶笑說：「我去年很忙，回家就是睡覺、洗澡、挖貓砂，總之就是只求趕快上床睡覺，如果還有一個人在，我可能沒心力多照顧。現在感情這件事好像沒那麼重要，現在長愈大，愈理解哥哥姐姐們以前說的，家人更重要。」

至於騎馬的體驗，鍾瑶一上馬就駕輕就熟，能輕鬆騎著馬繞場慢走，原來她本來就有騎馬底子，「一開始會想接觸騎馬，是因為4年前朋友的男朋友買了一堆票券，我拿票來上課，就是在這個馬場，這次又來體驗，覺得自己的身體記憶不錯。」

她認為騎馬有趣的地方，在於人的律動要跟馬的每一塊肌肉結合，怎樣才會有效率、彼此釋放能量，「馬的靈性比貓狗更進一階，牠們活得比較長，當然理解地球萬物更多，當你接近牠，感覺馬能跟你神交，是高階靈性動物。」