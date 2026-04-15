鍾瑶被封最美工地主任！ 解鎖新身分「轉行賣鞋」

以模特兒出身橫跨戲劇、實境節目與創作領域的鍾瑶，不僅在螢光幕前表現亮眼，也憑藉其獨具風格的穿搭品味成為時尚圈關注焦點。甫結束米蘭時裝週行程的她，近來行程滿檔，14日受邀現身臺中漢神洲際購物廣場，擔任百貨女鞋品牌一日店長活動。鍾瑶參與演出的客語影集《都市開基祖》開播即霸榜，在劇中飾演全台首位女工地主任，角色演出相當出色，還因此有了「最美工地主任」的封號。

鍾瑶自爆是個愛買鞋囤鞋的人。（圖／東笙集團提供）

談到合作的契機，鍾瑶笑說，「女人的鞋永遠不嫌多！」形容這次的活動彷彿走進一個「超大型鞋櫃」，能一次挑選到各種不同風格與設計的鞋款，「希望大家來到這裡，就像在逛自己的鞋櫃一樣，可以很自在地找到適合自己的那雙鞋。」

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事實上，鍾瑶私下早已是品牌的愛用者，是自己從學生時期就開始接觸的品牌，「以前在美國念書時很常逛，同學可能只有一兩雙，我卻從平底鞋、靴子，到好幾雙高跟鞋通通入手！」笑稱自己是囤鞋等級。

鍾瑶近來在客語戲劇《都市開基祖》表現亮眼，還有了「最美工地主任」的封號。（圖／東笙集團提供）

近年在模特兒、演員、主持與創作等多重身分之間切換，鍾瑶笑說，反而愈來愈享受這樣的多元狀態，也不為未來發展設限，「若有機會，想許願一個充滿想像力的卡通角色，感覺一定很有趣！」此外，她也悄悄許願，希望接下來能主持更多有趣的節目，持續拓展表演領域與個人面向。