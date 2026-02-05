鍾瑶被求婚壓力大到變流浪漢！郭書瑤失言「台灣香腸」慘遭炎上

鍾瑶（左）劇中躲橋下當流浪漢，被好友郭書瑤找到。（(彼此影業提供）

由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿Ken與詹懷雲共同主演的《何百芮的地獄戀曲》迎來最終章，郭書瑤感謝所有幕後團隊與製作人，讓她與鍾瑶、孫可芳、Ken在戲裡戲外都變成超級好友，更笑曝當初製作人是因為在失戀時是有「宅女小紅」的陪伴，才會製作這樣一部陪伴走過失戀的喜劇。她也大方回憶過往曾面對失戀、事業低谷，「希望透過這部戲能陪伴大家，用幽默的方式走過人生不愉快的時期」。

郭書瑤在劇中與姚淳耀飾演的羅人傑修成正果，姚淳耀也對再次合作的郭書瑤讚譽有加，直言是非常認真的演員，所以兩人對戲頻率也很相近，不僅在戲裡玩得很開心，戲裡面默契也變得更好，「我們在片場一直都在聊表演」。姚淳耀同時透露導演這次給了許多空間，讓他可以更外放、瘋狂的表演，他也笑稱有時候可能真的是做了太多，「現場導演都會說，那我們再來試一個比較收的」。

廣告 廣告

風田（右）與鍾瑶在《何百芮》裡詮釋跨國戀CP。（彼此影業提供）

劇中何百芮與羅人傑除了經營戀情，還得操心好友克拉拉（孫可芳 飾）、Vivian（鍾瑶飾）及前姊夫梁恕誠（阿Ken飾）的感情難題，Vivian 躲到橋下成了流浪漢，梁恕誠因失戀情緒崩潰，而何百芮更因失言調侃「台灣香腸不如德國香腸」意外遭網友炎上，面對愛情、友情與輿論多重夾擊。

《何百芮》本周迎來大結局，郭書瑤（左）合體姚淳耀（右）修成正果。（彼此影業提供）

鍾瑶一改過往的精明幹練女神形象，在《何百芮的地獄戀曲》瘋狂搞笑，化身看似時尚美麗，實則頻頻便秘的骯髒魚干女Vivian。當她被一切條件都無比完美的男友的山崎翔太（風田 飾演）求婚，竟導致壓力極大，甚至躲在橋下變成流浪漢，鍾瑶提到這段戲也直呼好玩，不僅認為劇組的美術很厲害，也創造了一個非常舒適又有趣的環境，「演那段戲的時候，真的很像身歷其境」。

鍾瑶、阿KEN、郭書瑤因為戲劇合作，戲外也變成好朋友。（(彼此影業提供）

風田去年才剛完婚，劇末對Vivian無微不至照顧，甚至精心準備婚禮，卻讓Vivian自認條件不夠好決心逃避。風田被問是否有在另一半面前隱藏自己，他坦言自己的購物慾望旺盛，更偷偷爆料「我愛亂花錢買衣服，現在有老婆，怕被唸買太多，所以也有時候偷偷買沒有跟老婆報告」。他提到劇末與Vivian的發展也直呼感動，「翔太跟Vivian感情有更進一步的發展，我跟鍾瑶的感情也變更好」，呼籲大家千萬別錯過完結篇。

郭書瑤主演的《何百芮的地獄戀曲》迎來最終章。（彼此影業提供）

直到第9集才正式加入的李杏，劇中飾演充滿控制欲的女強人，同時也是何百芮的大姊「何十美」，這回在劇末正式決定與糾纏多時的前夫梁恕誠徹底分手，該場戲讓李杏、阿Ken拍到哽咽，直呼非常動人，「因為Ken的角色非常討喜誠懇，我覺得我在拍戲時，都有一點點無法說服自己，為什麼一定要拒絕一個這麼好的男人」，李杏也表示阿Ken非常有喜感，有好幾次都因為對方太好笑而拍到笑場，「我拍戲其實非常非常難笑場，但真的要被Ken笑死」。

孫可芳、詹懷雲在《何百芮》裡詮釋姊弟戀。（彼此影業提供）

戲外的李杏確實也有無比難忘的追求者，她提到曾有非常好的朋友一直戀慕著自己，自己也曾很想讓自己喜歡上對方，但卻一直失敗，如今對方已經當天使了，「回過頭來看會覺得我們曾經有的這種感情是非常難得的，想到他已經不在了我當然會很難過，但是想到這段感情，還是會很慶幸自己生命中曾經出現過這樣的一個人」。

更多中時新聞網報導

第68屆葛萊美 肯卓克拉瑪抱5獎

農夫保險公開賽》長青樹從頭贏到尾 賈斯汀羅斯生涯13冠

袁惟仁臥床7年病逝 享年59歲