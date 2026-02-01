鍾瑶認同居壓力大 隱私被剝奪「我也要掙扎一下」

鍾瑶（右）在《何百芮的地獄戀曲》中即將面臨與風田飾演的日本男友同居習題。台灣大哥大MyVideo提供



鍾瑶在《何百芮的地獄戀曲》中飾演的完美女神「Vivian」即將與另一半同居產生不安，陷入「不能被看穿」的焦慮，她直言，真正讓她焦慮的不是形象，而是生活空間被侵入、隱私被剝奪，「如果是我本人，可能也需要掙扎一下」。

談到感情裡何時才能真正「做自己」？鍾瑶認為戀愛初期想要展現最好的一面其實很正常，但時間不用太長，「我覺得1到3個月就夠了啦」！她笑說與其一開始表現得太完美，後面才慢慢鬆懈，不如反過來操作，「一開始就讓對方看到你最真實的樣子，再慢慢把你很棒的地方展現出來，這樣不是一直在加分嗎？不然前面演太好，後面只剩扣分而已」。

另外，劇中閨蜜相處被不少觀眾大讚「太真實」，鍾瑶分享自己在現實生活中其實是標準的「理性雷達型閨蜜」，朋友會來找她，多半就是因為知道她不會只陪罵，「我是分析型的，不是給情緒價值那一派」。

朋友談戀愛時，鍾瑶會在助攻與煞車之間切換，「一定是經過理性分析之後，才會下定論」。意外和「Vivian」表面冷靜、內心焦慮的角色形成有趣對照。《何百芮的地獄戀曲》2月8日將迎來大結局，正於台灣大哥大MyVideo熱播中。

