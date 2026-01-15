鍾瑶認曾談5年跨國戀！曝私下感情經歷 「最後還是遇到現實問題」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

喜劇《何百芮的地獄戀曲》集結郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿Ken 以及詹懷雲同台演出。鍾瑶在劇中飾演時尚感十足的公關 Vivian，同時也是何百芮的好友，劇情中她所面對的，正是即將回台的遠距離男友山崎翔太（由風田飾演），兩人不僅準備結束異地狀態，甚至開始規劃同居生活。

鍾瑶在劇中飾演時尚感十足的公關 Vivian。 （圖／彼此影業提供)

談及這段設定，鍾瑶也罕見分享自己的感情經驗，她坦言過去有很長一段時間都在經歷兩地戀情，「沒有經歷過的人，其實可以試試看，但我自己走過5年的跨國關係，最後還是會遇到很多現實問題。」她也認為，只要雙方願意一起面對未來的規劃與困難，遠距離或同居本身並不是問題。至於同居，她則直言那是人生中很重要的一課，「因為我真的很享受擁有自己空間的生活。」

郭書瑤、孫可芳逆齡扮演高中生。 (圖／彼此影業提供)

此外，郭書瑤與孫可芳也將共同扮演高中生，兩人直呼非常好玩，「蠻新鮮有趣，拍戲的時候還額外拍了有趣的照片，現場氛圍真的太歡樂了！不過我們並沒有笑場喔！」孫可芳此次不但要逆齡演出，還要接受何百芮的弟弟何萬生(詹懷雲飾演)深情告白，她笑說自己沒有談過差距這麼大的姊弟戀，對於那場戲印象最深刻的當然是戴假髮，「因為我已經10年沒留長髮了，所以超不習慣。」但她直言最困難的不是扮高中生，而是要在詹懷雲面前像個有氣質的女神，「要很有氣質，其實那當下是蠻想笑場的。」

詹懷雲化身壯帥酒保。 (圖／彼此影業提供)

隨著劇情進入兩人曖昧期，孫可芳飾演的角色開始冒出粉紅泡泡，甚至在戲中幻想詹懷雲裸身套上小背心，露出結實手臂、化身壯帥酒保的畫面，讓人會心一笑。對此，詹懷雲也笑說，其實當時拍戲的自己還在「調整期」，不但剛開始運動、飲食也相當隨性，還一度被監製 劉宛玲 笑虧「有點太胖」。他也自曝那場戲真正的笑點，其實藏在動作細節裡，「我很努力想把檸檬汁擠進酒杯，但最後全部都順著手臂流下來，不知道大家有沒有注意到，真的超好笑。」





