鍾瑶逼哭書迷驚見這一幕 許願錢多事少離家遠

鍾瑶舉辦《她的名字是一條魚也是一隻鳥》新書分享會。星星相藝提供



鍾瑶上周六（12╱20）SHUUDESSERT舉辦首本新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》分享會，同時推出限定1個月的「SHUU x鍾瑶山海聯名套餐」，她表示：「很開心可以用作家的身分和大家見面，這本書記錄了我生命裡很多感受與轉變，看到大家願意走進書店、走到現場支持，真的給我很大的鼓勵。」希望大家在填飽肚子、沉浸書香的同時，能帶走一段屬於自己的美好回憶。

鍾瑶（前）開心和粉絲相聚，並感謝大家的支持。星星相藝提供

談到新書發行後印象深刻的回饋，鍾瑶說：「有不少平常不看書的朋友，因為這本書願意走進書店，還有人看完大哭，說覺得被療癒、看見很多自己，這些回饋都讓我非常感動。」活動當天讓她特別驚喜的是出現不少男性讀者，「這本書不只是帶給女性溫暖，也讓男生看到不同面向，這件事讓我印象很深刻」。

今年工作滿檔的鍾瑶被問到聖誕節與跨年規劃，她笑說跨年只想把時間留給家人與朋友，在家輕鬆Potluck；至於新年新希望，她幽默表示：「希望明年可以錢多事少離家遠，海外工作多多。」

