鍾瑶首本新書曝生命傷痕 24歲摸到乳房異狀、6年後獨自動刀切除纖維囊腫

鍾瑶透露寫書時常常邊寫邊哭。（星星相藝提供）

演員、模特兒及咖啡廳老闆娘多重身份的鍾瑶，如今再添「作家」新角色，推出首本新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》。書中最觸動人心的，不只是她10年來的旅程筆記與感情，更首次坦承自己年輕時面對身體病變的脆弱與恐懼，24歲時摸到左側乳房異狀，就醫後被診斷為乳房纖維囊腫；6年後腫塊變大，她獨自完成切除手術，成為她生命中最深刻的成長印記。

鍾瑶表示，這段經歷過去從未公開，但在整理10多年來的手寫日記與照片時，情緒一度湧上心頭，「寫下那段過去時，我常常一邊哭一邊寫。那是一份面對自己身體的害怕，也是一種必須長大的時刻。」她希望透過文字，讓讀者感受到——每個人面對身體病痛與恐懼的時候，都不必感到孤單。

鍾瑶新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》25日上市。（星星相藝提供）

這本書收錄她在不同城市的生活痕跡、旅途故事與創作札記，也包含首次公開的愛情篇章與心碎歷程。她笑說：「大家比較常聽我談家人，但這次我想記錄那些不完美的關係，包括失戀、困惑與迷惘。」然而比起愛情，對她而言更重要的是如何與自己相處，「寫作像在跟自己對話，也讓我重新看見過去的情緒。」

鍾瑶在新書紀錄自己深刻的經歷。（星星相藝提供）

書名《她的名字是一條魚也是一隻鳥》象徵自由與自我探索，她也強調，這本書並非自傳，而是一部關於女性生命成長的文學散文。「女主角『她』沒有名字，她可以是我，也可以是每個正在努力生活的女人。」本書11月17日開放預購、11月25日正式上市，並提供限量親簽版本。鍾瑶也預告12月將在台北舉行新書分享會。

