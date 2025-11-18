鍾瑶24歲摸到乳房異狀！「6年後獨自手術」出書寫到哭
擁有演員、模特兒、咖啡廳老闆娘多重身份的鍾瑶，再以作家身份推出首本新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》，以最真實的文字記錄生命裡的起伏與蛻變。這本書集結鍾瑶10餘年間的手寫筆記、旅行日記與創作札記，透過女性視角書寫關於愛情、親情與自我探索的故事，展現她在演員之外細膩而堅韌的靈魂。書中除了收錄鍾瑶在異地生活與旅程的點滴，還有許多從未公開的照片、手繪圖等，也首次揭露她過去未曾對外談論的愛情故事。
鍾瑶表示：「我最喜歡的部分是寫愛情，因為那對我來說非常私密。大家可能比較常聽我聊姑姑、姐妹或家人，但這次我想記錄那些不完美、甚至失戀痛苦與迷惘的時刻。這些篇章很赤裸，希望讀者能在文字裡找到共感。」
談到書名《她的名字是一條魚也是一隻鳥》的由來，鍾瑶笑說，其實是在完成全書後才命名的：「我不希望這本書被看成自傳，而是像一本關於成長的文學散文。女主角『她』沒有名字，像自由的靈魂。『鳥』是我國中時期自己取的英文名字 Aviis，象徵自由；『魚』則是蘭嶼的阿嬤幫我取的名字，代表能在水裡悠游、自由穿梭的生命狀態。」
在創作過程中，鍾瑶也多次在回憶裡落淚，「每次搬家、整理舊物，都會觸發新的靈感。這本書像是一場與自己對話的旅程，寫著寫著也讓我重新看見自己的情緒。」她在書中更提及24歲那年，因為摸到左邊乳房異狀，就醫後被診斷為纖維囊腫，6年後發現纖維囊腫變大，獨自完成切除手術的經歷。
談及寫作挑戰，鍾瑶坦言：「最難的是還原那些真實的情境，除了靠手寫日記，還得翻照片。寫這本書時我也不斷問自己，要不要說出真相？但後來我想，以現在比較從容、坦蕩的語氣去講悲傷的故事會更有力量。」她也希望讀者能從書中得到陪伴：「希望大家不要覺得孤單。我40歲前經歷了很多事，有些故事從沒被提起，寫作對我來說是一次療癒，也希望能療癒看到這本書的人。」
《她的名字是一條魚也是一隻鳥》篇章談愛情、身體、自由與漂泊，從青春的愛恨糾結，到身體病痛，從東京到紐約、再到巴黎，她以真實文字拼湊出一幅不完美卻充滿生命力的自畫像。鍾瑶笑說：「大部分是我自己的故事，但有些幾分真、幾分假，大家自己去判斷吧。」
《她的名字是一條魚也是一隻鳥》由時報出版，11月17日起開放預購、11月25日正式上市，讀者有機會購買到鍾瑶限量親簽版本。鍾瑶也預告，12月將於台北舉行新書分享會，與讀者面對面分享她在文字與人生之間的真實旅程，更多活動資訊將公布於鍾瑶社群媒體。
