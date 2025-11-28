中央社

鍾秉宏導覽台灣設計週特展「進未來」 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

設計師鍾秉宏（前）28日帶領媒體導覽2025台灣設計週特展「DESIGN NEXT進未來」，分享其主題呼應IASDR國際設計研究研討會主題Design NEXT。

中央社記者王寶兒攝 114年11月28日

