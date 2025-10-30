「鍾馗」打電話要帶你走？玩家爸誤信手遊語音突懺悔 嚇壞全家

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

中國手遊《王者榮耀》為慶祝上市10週年，近日推出「英雄語音致電玩家」活動，沒想到卻意外引發烏龍。一名玩家在社群平台發文稱，因遊戲帳號綁定了父親的手機號碼，導致父親接到「鍾馗」的來電，誤以為自己遭遇靈異事件，還致電兒子道歉並表示要「用餘生好好陪家人」。

《王者榮耀》與《傳說對決》同屬騰訊旗下天美工作室群開發，兩者為姊妹作品，此次「10週年致電活動」中，系統會自動撥打綁定手機號碼，播放角色語音。（圖／翻攝自傳說對決官網）

據了解，《王者榮耀》與《傳說對決》同屬騰訊旗下天美工作室群開發，兩者為姊妹作品，《王者榮耀》主要面向中國市場，《傳說對決》則為國際版本。此次「10週年致電活動」中，系統會自動撥打綁定手機號碼，播放角色語音。

而一名中國《王者榮耀》玩家遊戲帳號綁定了父親的手機號碼，沒想到父親前幾天打電話給他，一陣突如其來的關心以後，開始細數自己對妻兒的愧疚，許諾用餘生所有力氣陪伴妻兒。當玩家憂心忡忡訂好回家的機票，一問才得知父親收到了王者榮耀角色「鍾馗」（對應為《傳說對決》角色夸克）的電話，說要將他帶走。

這段令人哭笑不得的索命音頻以空靈的聲音說道：「很感謝和你一起走過的10年，在下一個10年也還要一直一直在一起哦！」

相關評論區聚集了一眾受害者，大多數都是玩家綁定了父母或爺爺、奶奶的帳號，導致家人們突然接到詭異來電，玩家紛紛留言，「綁定的我爸號碼一直沒改，我爸說昨天夜裡劉備邀請他一起匡扶漢室」、「瑤（傳說對決的芽芽）給我爸打電話了，我媽接的」、「綁的我奶奶的電話，早上奶奶開心的告訴我，秦始皇（傳說對決的卡莉）給她打電話，說要永遠和她在一起。」、「我爸說昨晚武則天邀他一起治理大唐。」也有不少人笑稱：「王者榮耀的浪漫太陰了！」、「這哪是情懷，根本是驚魂行銷！」

