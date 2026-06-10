鍾麗緹二女兒Jaden赴美留學！ 機場摟抱送行落淚：雖然不捨，還是支持
鍾麗緹近日與二女兒Jaden（張思捷）一起現身機場，母女離情依依的模樣引發關注。現年18歲的Jaden將前往美國波士頓攻讀大學，正式展開留學新生活，開始在異鄉獨立過生活。
Jaden剛從國際學校畢業，雅思考試接近滿分，並擁有芭蕾與鋼琴雙八級的實力。雖然大姊Yasmine目前在加拿大攻讀碩士，鍾麗緹也曾希望她可以考慮加拿大，但Jaden最終選擇去美國波士頓，將朝時尚設計與藝術方向發展。她笑著說，媽媽已經為此掉了好幾次眼淚，雖然不捨，但還是全力支持。
Jaden是鍾麗緹與第二任丈夫嚴錚所生。身高接近172公分的她，擁有一張清冷精緻的臉蛋，酷帥的風格頗具辨識度，過去還曾登上《Vogue》拍攝時尚照片。
鍾麗緹現任丈夫張倫碩也對Jaden視如己出，不僅陪著她歷經膝蓋手術，在畢業典禮上也溫柔擁抱，雖無血緣仍關係緊密。這次在機場送別，鍾麗緹緊緊摟著女兒並叮嚀要照顧自己，Jaden也乖巧點頭，畫面感動了不少網友，也有不少人送上祝福，盼她未來學業一切順利。
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