鍾麗緹女兒Cayla天生弱視！5歲「右眼已近視千度」接近失明，兩年治療扭轉人生

近日，鍾麗緹在直播中首度詳細談到小女兒Cayla（考拉）的先天視力問題。她透露，考拉出生時右眼就有單眼弱視，但因為初期沒有明顯症狀，一直到5歲才發現，當時右眼度數已高達1000度，視力低於0.1，幾乎接近功能性失明，消息曝光後也引發不少家長關注。

鍾麗緹表示，考拉因先天眼部發育缺陷導致弱視，嬰幼兒時期沒有出現歪頭或行動遲緩等異常情況，家人始終沒察覺異狀。直到5歲時陪姐姐例行檢查眼睛，才被醫師發現右眼是單眼弱視，度數已達1000度，視力低於0.1。她坦言當下非常震驚，也十分心疼，隨即為女兒安排治療。

之後考拉接受遮蓋療法，每天遮住健康的那隻眼睛，讓弱視眼進行視覺訓練。經過兩年治療，患眼度數從1000度降到700度，視力狀況也逐漸改善。治療期間，鍾麗緹一路陪伴，繼父張倫碩和姊姊們也給予支持，陪著考拉一起度過復健過程。

所幸，考拉在家人陪伴下健康成長，目前15歲的她身高已達172公分，遺傳媽媽的深邃五官，近年也多次出席時尚活動，因為具備良好的鏡頭感，受到不少關注。

透過這次經驗分享，鍾麗緹也提醒家長多留意孩子的視力狀況，包括畏光、動作協調度較差等細節，並重視定期檢查的重要性。

