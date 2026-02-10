鍾麗緹小女兒考拉16歲了！神複製媽媽美貌 全家溫馨慶生「和繼父、姊姊溫馨貼臉」

2月6日，鍾麗緹的小女兒考拉（Cayla）迎來16歲生日，全家選在家中以輕鬆的方式替她慶生。沒有鋪張排場，卻因互動自然、氣氛溫馨，加上重組家庭成員齊聚一堂，引起不少討論。

從鍾麗緹分享的照片鍾可見，餐桌上擺著漂亮的生日蛋糕，壽星考拉戴著生日帽坐在中間，家人則圍著她拍下親密合照，對鏡頭吐舌頭、做鬼臉、比愛心。兩位姊姊Jaden和Yasmine貼臉親吻考拉，繼父張倫碩也全程陪在一旁，整體氛圍輕鬆溫馨。

考拉的外型也成為關注焦點，不少人認為她神似年輕時的鍾麗緹，眉眼深邃、笑起來有梨渦。15歲時身高已達172cm，肩頸線條明顯、膚色健康，身形比例受到討論，也有網友拿母女舊照做比較。

鍾麗緹隨後在社群平台發文：「當年跟在身後的小不點，已長成能獨當一面、甚至照顧媽媽的小大人！」並祝福考拉平安追夢，承諾「永遠做你的後盾」。

對於未來規劃，考拉曾表示暫時不考慮進入演藝圈，認為壓力較大，希望先把書念好。鍾麗緹則在直播中提過自己的想法，希望女兒就讀清華或北大，因為這樣離家更近一些，但仍以尊重孩子的選擇為主，也透露等三個女兒都成年後，計畫帶全家參與家庭旅行類型的節目。

