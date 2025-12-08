鍾麗緹捨不得女兒出國！建議「大學選清華北大」 1句話引爆教育公平大戰

女星鍾麗緹近日在直播中提到，因為捨不得15歲的小女兒Cayla到國外求學，便順口建議「要不要你去香港，或是在清華、北大上學吧」，相關片段曝光後引發熱議。

Cayla因為是加拿大籍，本來就計畫走國際教育路線，家人也支持她出國深造，但鍾麗緹因為不捨孩子離家太遠，便建議孩子考慮清華大學或是北京大學，「這兩所學校在北京都很優秀的，這樣距離很近，可以常看到妳。」

不過，清華和北大並不是這麼容易進入的學校，在河南地區甚至有「一個縣一年才出一個清大生」的說法。然而Cayla就讀昂貴的北京國際學校，可以憑藉國際課程成績，不參加高考就直接申請入學，引起不少網友不滿留言「這麼容易上嗎」、「不僅隨便上，搞不好還給獎學金，你受得了嗎」、「不是，清華北大在有錢人嘴裡也這麼輕飄飄的嗎？我破防了」、「人生的分水嶺是羊水」。

廣告 廣告

不過，也有網友提出較理性的觀點，認為外籍學生申請清華、北大是既有制度，不會影響一般考生名額；鍾麗緹的發言更像父母基於情感做出的臨時選項，並非刻意炫耀。此外，鍾麗緹過往常以「尊重孩子自主選擇」著稱，支持二女兒Jaden朝海外名校邁進，也讓Cayla依興趣發展排球與藝術，從未要求孩子一定要以學業至上。

這起討論最終延伸至更大的社會議題：明星家庭與一般家庭在教育資源上的差距，使名校在不同階層眼中呈現截然不同的意義。對部分家庭而言，名校是實際的階層流動管道；而對擁有更高資源的家庭來說，名校則只是眾多選項之一。這層落差，也是此次話題受到關注的原因之一。

延伸閱讀

鍾麗緹母女驚豔同框！15歲考拉170cm高挑如模特兒、17歲Jaden冰山美人氣質吸睛

鍾麗緹、張倫碩為女兒送機超甜！17歲Jaden「混血美顏」成女神潛力股