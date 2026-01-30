鍾麗緹淚揭！小女兒「弱視1000度」險失明 56歲媽伴治療2年網讚爆

記者林宜君／台北報導

女神鍾麗緹直播自揭心疼往事，小女兒險因天生弱視錯過治療，56歲仍要當全職媽媽守護健康。（圖／翻攝自鍾麗緹IG）

女神鍾麗緹直播自揭心疼往事，小女兒險因天生弱視錯過治療，56歲仍要當全職媽媽守護健康。向來以深邃五官與火辣身材聞名，她與小12歲中國男星張倫碩2016年結婚，組成四口幸福家庭。鍾麗緹育有三名女兒，從上一段婚姻帶來的大女兒Yasmine，以及第二段婚姻的次女Jaden和小女兒Cayla，三人完美遺傳她的高顏值，四人同框宛如四姊妹。

近日，鍾麗緹在直播中透露，小女兒Cayla自出生就有天生弱視問題，曾因疏忽延誤檢查，險釀大禍。她回憶：「她出生時一隻眼睛幾乎看不到，我原本只帶大女兒去檢查，小女兒就玩著，沒想到醫生提醒一定要檢查。」當時Cayla僅5歲，鍾麗緹得知後震驚不已：「她的眼睛度數一隻超過1000度，相當於幾乎看不見。」

近日，鍾麗緹在直播中透露，小女兒Cayla自出生就有天生弱視問題，曾因疏忽延誤檢查，險釀大禍。（圖／翻攝自鍾麗緹IG）

鍾麗緹坦言，自己曾因此自責：「她這麼小，不懂事，但真的很棒，靠遮蓋治療，兩年就從1000度降到500度。」這段漫長的治療過程，鍾麗緹一直陪伴女兒左右，確保弱視眼得到矯正。她感慨：「幸好我們及時發現，現在眼睛狀況穩定，也讓我學會當媽媽的責任感有多重要。」

鍾麗緹的坦率分享，引發網友共鳴，不少人留言表示：「媽媽太偉大了」、「幸好及時發現，不然後果不堪設想」、「女兒真幸運有你這樣的母親。」如今小女兒Cayla即將迎來16歲生日，健康狀況良好，也讓鍾麗緹安心不少，粉絲也紛紛送上祝福，希望她與家人幸福安康。

