鍾麗緹直播淚揭 小女兒Cayla天生「單眼弱視」度數破千

鍾麗緹直播曝小女兒Cayla天生單眼弱視。(鍾麗緹微博)

香港90年代性感女神鍾麗緹（Christy）出道多年，至今55歲仍保養得宜，凹凸有致的S曲線與亮麗外型依舊吸睛。她育有三個女兒，個個顏值出眾，遺傳媽媽的好基因，其中小女兒Cayla（考拉）更是不少網友關注的焦點。近日，鍾麗緹在直播中罕見談及小女兒的健康狀況，自揭Cayla其實天生患有單眼弱視，過程曝光後引起網友熱議。

鍾麗緹在直播中回憶，當年其實是陪大女兒檢查眼睛時，意外發現小女兒的問題，她透露：「她（Cayla）是出生的時候有一個眼睛看不到，這個是天生嘛有一天我是帶了姐姐，就是老大去看眼睛，然後呢她（Cayla）是玩兒。」，當時Cayla還小，年僅5歲，只是在一旁玩耍，當時鍾麗緹順口請醫師幫小女兒檢查一下，才發現狀況，被提醒要趕緊就醫。

醫師檢查後指出，Cayla其中一隻眼睛度數高達一千多度，幾乎等同於看不見，屬於先天性單眼弱視。鍾麗緹被嚇到，也感到相當自責：「I didn't know她這麽小，她也不知道她出生的時候，她出生的時候，她只能看一個眼睛，誰知道她看不到兩個眼睛」，感慨若不是那次順帶檢查，後果恐怕不堪設想。

所幸在確診後，Cayla長期治療與訓練，鍾麗緹透露，女兒非常堅強也相當有毅力， 進行視覺訓練治療長達兩年：「她很棒，你知道嗎，她是花了兩年把那個弱的眼睛擋住兩年，睡覺啊白天啊，現在從1,000度就掉到500度」，所幸最終，弱視眼的度數狀況明顯改善，讓鍾麗緹既心疼又驕傲。一番真情流露，也讓不少網友留言為Cayla加油，直呼：「小小年紀卻好勇敢」。

