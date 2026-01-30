鍾麗緹震撼揭16歲小女兒「天生弱視」 自責錯失治療！出生就「一眼失明」現況曝光

鍾麗緹（右）直播時提到小女兒Cayla眼睛問題。翻攝微博

55歲性感女神鍾麗緹生下三個女兒，遺傳她的美貌，一家人的顏值經常受到網友，不過近日鍾麗緹在直播中透露，即將滿16歲的小女兒張凱琳（Cayla）天弱視，一出生就有一個眼睛看不到，因為小孩還小也不知道，直到5歲時去檢查才發現，讓她一度自責錯過黃金治療期。

鍾麗緹透露，Cayla在5歲時，陪姊姊一起去看眼科，鍾麗緹就讓醫生也幫Cayla檢查，沒想到發現有弱視問題，有一個眼睛近視達1000度，幾乎看不見。不過好在還來得及治療，Cayla也很配合，每天遮住健康的眼睛，讓弱視的那一眼進行視覺訓練，經過兩年治療，從1000度降到500度。

鍾麗緹（中）經常與女兒們一起出席時尚活動。翻攝微博

Cayla曝戴眼鏡大小眼「很呆」

在直播中，Cayla覺得自己戴眼鏡看起來很呆，並透露現在右眼度數800度、左眼度數400度，還是有差距，因此戴起眼鏡時，兩眼會因鏡片厚度不同，看起來大小也不同。

鍾麗緹2016年與小12歲中國男星張碩倫結婚，而大女兒Yasmine是與比利時籍老公Glen Ross所生，第二段婚姻則嫁給音樂人嚴錚，生下Jaden及Cayla。與張碩倫結婚後，三個女兒也都改成跟繼父一樣的姓氏，一家人相處融洽。



