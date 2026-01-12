鎏金歲月的雋永銘刻｜倫敦。Apartment in The Whiteley’s clock tower

鎏金歲月的雋永銘刻。英國倫敦

Apartment in The Whiteley’s clock tower

鎏金歲月的雋永銘刻｜倫敦

坐落於倫敦 Queensway 街區的 The Whiteley，以恢宏尺度與百年歷史並存的姿態矗立於城市之中。作為二級保護建築，其古典立面宛如優雅面容，成列柱廊、精緻雕飾與米白石材，共同譜寫出時間的印記。負責此次改造計畫的英國建築事務所 Foster + Partners，在重構中保留了立面的垂直比例與雕飾細節，讓米白石材與黑色鐵藝欄杆形成鮮明對比，展現出細膩且富有層次的建築節奏。自建成以來，鐘樓圓盤始終為空心設計，本次由專業工匠打造專屬鐘面，成為建築的重要里程碑。細節在晨光中閃爍溫潤氛圍，入夜後則流露沉穩氣度，為踏入其境的人們揭開優雅帷幕。

百年地標，生活藝術的典雅復興

The Whiteley 作為都市地標的歷史精神，將百年建築的儀式感轉變為當代生活體驗。玻璃穹頂下的冬季花園，弧形露台、開放式起居以及餐廚空間無縫銜接，讓自然光傾注其間，形塑通透充盈的日場景致。鐘樓內挑高六公尺的獨特空間，不僅回應歷史原貌，更以遼闊視野成為最鮮明的標誌。整體規劃中，酒店與住宅共享 60,000 平方英尺設施，從選材到比例分配，無不展現對細節與工藝的精準掌握，向經典致敬的同時，亦創造出專屬的當代生活美學。

感官迴廊，心靈之境的感性獨白

米色沙發與溫潤木質構築柔和基調，承載一日之間的光影與生活變化。落地窗框起倫敦街景，四季更迭宛如背景長卷，於客廳與書房間鋪展。黑橡木書櫃矗立一側，搭配移動梯，彷彿隨時能開啟思緒遠行。廚房以中島為核心，石英岩檯面映照晨光與夜色，搭配皮革高腳椅，成為日常對話的柔和落點。拱形臨窗柔化室內與戶外邊界，露台的綠意與陽光自然滲入，使生活場景在開放與私密之間靈活切換。

自公共空間的明亮轉入，臥室如低音旋律般延展。焦糖色皮革床頭與細緻紋理壁布形塑沉穩背景，陶瓷檯燈在靜夜裡點亮柔光，伴隨夜色低聲呢喃，勾勒安心沉靜的氛圍。更衣間以對稱鏡面延伸視覺深度，中央圓凳與懸吊燈飾構築視覺焦點，提供穿搭與停歇的功能。此外，浴缸正對拱形窗外的綠影與天光，佐以石材檯面與半透薄紗，將沐浴轉化為舒心的沉浸體驗。

韶光劇場，光影轉瞬的時空旅程

當百年建築的宏偉敘事與城市天際的交響漸歇，The Whiteley 悄然化作專屬個人的感官宇宙。這間位於鐘樓內由 Maxalto 精心打造的公寓，是歷史與當代設計的交會點，也是空間敘事的起點。

清晨的光線透過拱形玻璃緩緩滲入，沿著木質地坪延展，為空間輕覆一層溫潤的金色紋理。皮革、石材與金屬交織其中，淺色牆面則映照出細膩的明暗層次。序章緩緩展開，將人們從地標建築的壯闊外觀，引領進入一場由光影與質材共同編織的旅程。

穹頂視野，遼闊天際的恢弘詠嘆

88平方公尺的私人露台宛若與城市對話的高台，層疊綠植在視線中輕柔鋪敘，既營造私密的避風港，也讓遠景的天際線徐徐展開。石材餐桌與藤編座椅隨風吹拂，遠處圓頂與屋簷線條勾勒出城市的輪廓。致使每一次佇足，皆是與喧囂的離別，讓心緒在穹頂之下緩慢沉澱。

這不僅是一場對舊有美學的致敬，更是對未來生活的深刻啟示。從城市天際的遼闊遠眺，到每個私密角落的光影流轉，The Whiteley 以獨特的空間敘事，將歷史風韻與當代思維織就成詩意畫卷。鐘樓的金色輪廓在天際間依舊閃耀，成為見證時光遞變的靈魂伴侶，一場關於內心、詩意與自我的優雅對話。

Location: London

Size: 1.1 million sq. ft

Number of residences:139, from studios to five-bedroom

apartments and a collection of townhouses and penthouses

Size of residences: 39 to 860 sq. m with ceiling heights up to 6.1m

Photography ©Oliver Holms



