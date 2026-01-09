鎕荿設計：光影波紋間 專業與細節延伸品牌氣度及溫度

【文字整理｜張立德、圖片提供｜鎕荿室內裝修設計有限公司】

當光從玻璃門漫入，映照在石紋與金屬交錯之間，整個空間彷彿甦醒於一場波光粼粼的夢。鎕荿室內裝修設計以「尋光踏浪」為題，將新竹海岸律動化為空間節奏，為「業豐環保」打造兼具品牌精神與感官體驗的辦公場域。這裡不僅是商業空間，更是一座象徵企業價值的「光之藝廊」，在石材沈穩與光影流轉中，刻畫出專業、尊榮與永續的形象底蘊。

圖片提供｜鎕荿室內裝修設計有限公司

圖片提供｜鎕荿室內裝修設計有限公司

光之書寫 如海面波紋層疊的迎賓序曲

走進一樓入口，天花以鏤空金屬葉片造型展開序幕，象徵「業豐」如樹木繁盛、生生不息。光線穿透葉片，隨著時間與角度變化投射出斑駁光影，彷彿一場光的舞蹈，這片「光影樹冠」不僅為來訪者留下深刻印象，也巧妙回應企業名稱與自然循環的意象。Logo主牆以白底石紋搭配透光紙構成，燈光投射時波光層疊，宛如海面上漂浮的粼粼浪影。鎕荿設計運用石材受光特性與線性光帶的節奏，讓整體牆面展現出如呼吸般的律動。光不僅照亮品牌，更使空間情緒有了層次變化。

圖片提供｜鎕荿室內裝修設計有限公司

功能規劃上，整體空間依層分區：一樓為員工辦公與休憩區，二樓則為主管辦公與接待空間。設計以「效率與體驗並行」為主軸，拉門與玻璃門的運用使視覺穿透無礙，開放動線亦提升空間的流暢度與明亮感。順著石材階梯拾級而上，透明玻璃扶手讓光線自由流動，樓梯仿若漂浮於半空，將「踏浪」的意象化為現實，彷彿走入一場優雅的海洋禮讚。來到二樓時，最先映入眼簾的是天花板的紋路——那是退潮時沙灘上被海水輕拂後留下的自然肌理，溫和而富有韻律，悄然呼應整體設計概念，也延續樓梯「踏浪而行」的敘事。

圖片提供｜鎕荿室內裝修設計有限公司

二樓走道彷彿一座私人藝廊，牆面以皮革與木紋交織，天花弧線延展成柔軟的波面，宛若海潮起伏的節奏，帶來安定而流動的氛圍。光帶沿著弧形一路延伸至走道盡端，不僅為空間導引方向，也拉出更深邃的層次感。石材的堅毅、金屬的華貴、木質的溫潤與皮革的細膩，相互映照，共同構築出屬於品牌的沉穩格調與專業氣場。

圖片提供｜鎕荿室內裝修設計有限公司

工藝與材質交織 從空間邏輯到品牌意象

為了延續企業形象的一致性，設計端精心選用義大利進口石材與人造石相互結合——前者展現天然之勢，後者體現環保輕盈的精神。大量系統櫃以模組化工法製成，減少現場粉塵汙染並縮短施工期；在設計與永續之間取得精準平衡，呼應企業對環境友善的核心理念。

圖片提供｜鎕荿室內裝修設計有限公司

員工休憩區以中性色調與木質肌理營造親和氛圍，搭配簡約家電與茶水設備，讓日常的午間片刻也成為療癒儀式；而主管辦公室與會議室則轉以玫瑰金金屬與水波紋金屬板為主調，帶出「光影映海」的象徵意涵。不同區域的色彩語彙自大地色過渡至冷冽藍，隨著光的方向變化而展現層層深度，構築出充滿節奏的視覺敘事。

圖片提供｜鎕荿室內裝修設計有限公司

設計師將建築基地「鄰海」的特質轉譯為空間語彙——從天花的波浪線條，到水波紋金屬板的反射，皆以柔性材質演繹流動之美。於此，「光」不再只是照明工具，而成為品牌形象的隱喻：它象徵企業前行的方向、環境的永續循環，也代表人與人之間信任的暖意。

鎕荿室內裝修設計有限公司

地址｜新竹縣竹北市嘉豐南路二段180號

電話｜03-6585099

網址｜https://www.tcyi.com.tw

(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第161期)

圖片提供｜住宅美學

