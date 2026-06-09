鎖住境內福利 瑞士公投限一千萬人口

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瑞士將於14日舉行全國性公投，決定是否將常住人口限制在1000萬人以下。若提案通過，瑞士將開創以憲法設定人口上限先例。公投案「不要1000萬人口的瑞士」，由極右翼政黨--瑞士人民黨(SVP)發起，要求瑞士常住人口在2050年前維持在1000萬人以下，若人口持續增加，政府須收緊移民政策，甚至包括與歐盟的人員自由流動協議。

控制人口成長，瑞士14號將舉辦立憲公投讓公民自決，是否將常住人口控制在1000萬人以內，同時也象徵對移民、尋求庇護等外來人口說不。

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瑞士民眾 瑪伊特：「瑞士的空間又不是不夠用，山裡明明還有很多地方，再說，我母親就是移民到瑞士來的，所以我覺得有點荒謬，還有什麼，移民搶走我們的工作等等的說法，完全是無稽之談。」

立憲引發爭議，是因為瑞士目前的常住人口已達910萬人，其中14為外籍人口。發起公投案的瑞士人民黨認為，人口增加已導致住房短缺、房價與租金上漲，以及交通壅塞等問題，若不及早控制移民規模，瑞士的生活品質、自然環境及公共服務將面臨壓力。

瑞士民眾 埃洛迪：「人們被灌輸了對移民的恐懼，但實際上 我們非常清楚，瑞士經濟沒有移民就無法生存，因為我們的勞動人口，根本不夠維持它的運作。」

「不要1000萬人口的瑞士」，路透社報導，這項公投案若通過，瑞士將成為第1個以憲法控制人口規模的國家，公投內容要求 瑞士常住人口在2050年前 若突破1000萬人，政府須重新談判或終止可能促進人口成長的國際協議，包括與歐盟的人員自由流動協議等。

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