鎖定下一波權值股！00991A瞄準市值前150大「暴利區間」 等著一起發！

復華投信主動式台股ETF「00991A主動復華未來50」搶攻AI新霸主潛力股，從市值前150大中汰弱留強，瞄準未來能晉升前50大的企業新星。預計12月3日到5日募集，投資人可提前布局台股長線成長動能！（圖／記者師瑞德攝影）

隨著台股站穩歷史新高，投資人布局邏輯也在轉變。復華投信指出，AI浪潮翻轉台股市值結構，過去穩居前50大的老牌權值股，已面臨「老化」、「汰換」的壓力；反而是市值前150大中的潛力股，在AI供應鏈助攻下加速竄起。為此，復華推動主動式台股ETF：主動復華未來50（00991A），鎖定下一波台灣企業新霸主。

市值前150大選股 勝率領先大盤

根據CMoney統計（截至2025/9/30），自2011年起的資料顯示，市值第51至150大股票的還原權息報酬率表現明顯優於前50大與151~300大股票。單以2023年至今觀察，這段市值帶的平均報酬率達75.6%，遠勝前50大（50.9%）及151~300大（47.7%），顯示其潛在爆發力。

復華投信國內股票部主管暨00991A基金經理人呂宏宇分析，AI時代催生新商機，台灣的隱形冠軍如台積電供應鏈、先進封測、PCB、電源、散熱等族群在全球扮演關鍵角色，不僅推升營收、也推動市值排名快速位移，成為「未來50」的核心。

新經濟引領新權值 00991A搶攻新主流

呂宏宇指出，未來的台灣50將不同以往。首先，AI帶來新商業模式，讓部分企業市值快速竄升；其次，產業整併加速、形成寡頭，也助長個別公司市值跳躍；相對地，部分傳統權值股若無轉型動能，恐將退出前五十大之列。

因此，00991A基金策略為：從市值前150大中篩選基本面佳、成長潛力高、流動性良好的個股，進行主動選股與汰弱留強，發掘未來可能進入台灣前50大的「明日之星」。00991A預計將於12月3日至5日募集繳款，提供投資人掌握台股趨勢與未來領導企業的工具。

AI題材仍是主軸 逢低布局聚焦供應鏈強股

展望後市，呂宏宇認為，短線雖有高檔震盪，但隨著美國進入降息循環、企業獲利回溫，反而提供投資人逢低進場的契機。建議偏多操作，聚焦AI供應鏈相關產業，如ODM、封測、記憶體、散熱、電源與高速傳輸等族群，搭上最大成長趨勢，爭取長線收益。

