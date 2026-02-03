鎖定中古車市場 遠通攜手裕隆推數位交易模式

（中央社記者余曉涵台北3日電）鎖定中古車市場，遠通電收今天表示，旗下的遠創智慧uTagGo攜手裕隆集團移動服務事業旗下行冠企業，推出結合「保底＋分潤」的中古車數位交易新模式。

遠通電收攜手遠創智慧uTagGo以數位服務整合行車場景，涵蓋國道ETC、eTag停車及用車相關應用，打造智慧行車生態系。

遠通電收今天發布新聞稿表示，攜手裕隆集團移動服務事業旗下行冠企業，推出「保障先行」為核心的賣車服務，車主透過uTagGo APP預約，即可取得專人報價，享受免費到府查定並確認保底價格。

遠通電收指出，車輛隨後進入全台最大二手車拍賣平台競標，若成交價高於保底價，車主還可額外獲得溢價紅利，整個交易流程全程透明、誠信、零風險，挑戰市場最高回收價，展現數位平台與實體通路整合下的創新服務模式，同時兼顧車主「先有保障」與「保留加值空間」的雙重安心。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳指出，遠通攜手uTagGo打造「行車生態圈」，除提供全台路邊超過3000場停車自動扣繳外，也結合裕隆集團移動服務等策略夥伴專業資源，完善智慧用車生態圈。

行冠企業指出，雙方合作是將數位服務與實體產業深度結合，不僅是中古車賣車服務數位化交易模式的創新，更是對車主資產價值的守護承諾。（編輯：管中維）1150203