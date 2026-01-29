鎖定中高端旅客市場 華航豪經艙2月起推新餐具

（中央社記者余曉涵台北29日電）鎖定中高端的旅客市場，中華航空今天宣布，豪華經濟艙將全面升級，從機場報到、機上備品、餐飲設計到服務流程皆同步優化，2月起將推出全新白瓷質感豪華經濟艙餐具。

華航發布新聞稿表示，2月起推出的全新白瓷質感豪華經濟艙餐具，透過器皿容量與比例進行調整，新款「多功能盤」、「配菜盤」提升盛裝的實用性與用餐體驗，「主菜皿」則為輕量化陶瓷製成，更符合永續趨勢。

華航表示，同步升級的還包括豪華經濟艙多項機上用品與餐飲服務，部分規格更接近商務艙水準，如獨立包裝手巾、雙色設計薄毯、舒適拖鞋及降噪耳罩式耳機等；餐飲選擇也新增商務艙同款氣泡酒、無咖啡因花草茶，並提供多款網路預選獨享餐。

廣告 廣告

除此之外，華航表示，豪華經濟艙免費託運行李額度為2件，每件28公斤，且搭乘777及A350機型的豪華經濟艙旅客，可享有等同商務艙的免費機上Wi-Fi服務，提供無限瀏覽網頁與文字訊息功能。

地勤部分，華航指出，豪華經濟艙同步導入升級流程，設置優先報到櫃台，提供更高效率的報到作業，也適用優先通道登機禮遇。

達美航空日前則宣布在全美樞紐機場啟用「達美至臻商務艙專屬登機報到」；星宇航空宣布攜手日本藝術家空山基（HajimeSORAYAMA）打造全新主題機。（編輯：管中維）1150129