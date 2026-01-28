鎖定亞太2.36兆美元！奧丁丁聯手AGML佈局合規穩定幣結算網絡

[Newtalk新聞] 奧丁丁集團母公司 OBOOK Holdings Inc. (Nasdaq: OWLS) 今日宣布與香港證監會（SFC）持牌金融機構「裕承環球市場（Arta Global Markets, AGML）」簽署戰略合作協議，計畫整合奧丁丁的 OwlPay 支付產品線與 AGML 的深厚金融底蘊，共同開發機構級「數位資產出入金」與「跨幣別支付」服務。

此次結盟目標結合奧丁丁在美國的支付網絡與 AGML 在亞洲的資金結算和託管實力，期望打通美洲到亞太區與 G7 市場間的高支付需求資金通路，為全球企業解決跨境支付效率痛點。

廣告 廣告

奧丁丁表示，雙方規劃中的解決方案，核心優勢在於導入 AGML 強大的金融網絡資源，預計透過其連結超過十家全球銀行夥伴與三十家以上的造市商（Market Makers），為客戶提供「直接市場接入（Direct Market Access）」與最具競爭力的匯率。在追求「速度最佳化」與「資本效率」的同時，雙方強調將嚴格維持高標準的合規風控，結合 AGML 的 SFC 監管地位，與奧丁丁在美國逾 40 州執照、並延伸至日本與歐洲的合規布局，將雙方的法遵經驗整合至交易與結算流程，目標大幅降低跨境金流在傳統銀行端常見的摩擦成本與不確定性。

在業務覆蓋面上，這項結盟預計將大幅擴充潛在市場版圖，計畫支援超過 30 種在地貨幣的即時結算，鎖定全球貿易最活絡的關鍵交易走廊，這包含傳統金融難以攻克的大中華區（港幣、離岸人民幣）、成長迅猛的東南亞市場（新加坡幣、泰銖、菲律賓披索），以及主流的 G7 經濟體（美元、日圓、歐元等）。

奧丁丁表示，在亞洲市場佈局方面，此項合作將優先涵蓋大中華區與東南亞主要經濟體，包括香港、台灣、新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、越南、印尼，並以日本作為重要的區域支點。根據 Chainalysis 發布的《2025 全球加密貨幣地理報告》顯示，亞太地區（APAC）年度加密貨幣交易量已突破 2.36 兆美元，顯示該區域強勁的資金流動需求。

奧丁丁也舉以Rise Works 的2025 加密支付報告指出，東南亞已有超過 43% 的 B2B 跨境支付轉向採用穩定幣結算，以解決傳統 SWIFT 系統的高成本與低效率問題。看準此強勁剛需，雙方目標逐步建立一套可支援亞洲主要貿易走廊的合規穩定幣結算網絡，將原本需耗時數日的跨境流程縮短至「同日完成」。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱（Darren Wang）表示：「這項戰略結盟將有助於把 OwlPay 的全球出入金能力推升至全新層次。透過探索我們在美國的合規架構與 AGML 在亞洲的持牌結算及託管服務的互通性，我們致力於支援客戶進入高需求市場，並目標為大中華區、東南亞及主要 G7 經濟體提供受監管的穩定幣結算。這也標誌著 OwlPay 正積極佈局，期望成為全球極少數能合法支援大規模、高速跨境數位資產流動的平台之一。」

裕承環球市場執行長暨執行董事劉富榮（Eddie Lau）表示：「我們很高興宣布與奧丁丁合作，計畫共同打造高速且完全合規的數位資產出入金解決方案。結合奧丁丁的全球支付能力與 AGML 在交易、託管及跨境結算方面的專業，我們正致力於建立一座橋接傳統金融與數位資產的機構級基礎建設。我們期待未來能為企業及機構客戶提供連接法幣與數位資產生態系之間無縫、安全且高效的通道。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

專家看盤》台股續創高 短線關鍵在量能 漲勢題材來了

美元重挫至四年低谷！川普老神在在 還批日本、中國試圖讓貨幣貶值