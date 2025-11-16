鎖定今井達也？小熊總管Hoyer：已證明能助日韓球員成功

芝加哥小熊隊近年陸續引進不少日籍好手，如強力右打鈴木誠也。圖／翻攝自X@Cubs

芝加哥小熊隊正積極尋求補強投手戰力，根據大聯盟官網報導，球團已再次將目光投向國際市場，尤其是日本和韓國的潛力球員。小熊隊棒球營運總裁Jed Hoyer本週受訪時表示，球隊計畫深入研究自由球員市場及交易可能性，而國際球員將是重點。Hoyer強調，小熊隊已證明擁有足夠的基礎設施來支持日韓球員，並幫助他們取得成功，這將是球隊在爭取新血時的關鍵優勢。

小熊隊近年來積極布局海外市場，試圖將芝加哥打造成亞洲球員赴美發展的首選之地。最近的成功案例包括兩年前網羅了左投今永昇太。在此之前，他們也成功簽下外野手鈴木誠也，鈴木本人曾承認，前輩達比修有在小熊隊的經歷影響了他的決定。小熊隊致力於全球曝光，上個賽季還曾在東京系列賽中與道奇隊交手。

在本週於拉斯維加斯舉行的總管會議上，Hoyer指出：「當你討論日本或韓國球員的市場時，理論上並非30支球隊都會全力爭取，因為很多球隊根本沒有建立相應的（後勤）基礎設施。」他補充說：「因此，我確實認為我們擁有優勢。我們已經做到並證明了這一點。這些球員不僅取得了成功，他們也很享受在芝加哥的時光。」

鑑於小熊隊今年冬天在投手環節的迫切需求，球隊計畫全面評估市場選項，從頂級自由球員到小聯盟合約，同時也會探索所有交易可能性。Hoyer表態芝加哥將密切關注國際市場的動態，「市場上有很多優秀的球員，有許多出色的日本球員將要挑戰大聯盟，韓國也是如此。同時，也有一些優秀的旅外美國球員將會回來，我期望我們能積極參與這些市場。」

目前市場上最頂尖的國際投手選擇，預計將是27歲的右投今井達也。他預計透過西武獅隊的入札制度挑戰大聯盟。今井去年投出1.92的防禦率，在163.2局中送出178次三振，僅有45次保送。自2022年賽季以來，他的防禦率低至2.21。今井本季的快速球均速約95英里（約153公里），並擁有包括滑球和指叉球在內的六種球路。

西武球團同意今井達也透過入札制度轉戰大聯盟。圖／翻攝自X@lions_official

Hoyer提到「即將回歸的美國球員」，其中有兩位特別引人注目。31歲的右投手Cody Ponce去年在韓國韓華鷹隊表現優異，繳出17勝1敗、防禦率1.89的成績，在180.2局中飆出252次三振，僅41次保送。相較之下，他前三年在日本的表現較不穩定，且在2020至2021年效力於海盜隊時，大聯盟的成績也不理想，55.1局的投球，防禦率高達5.86。

另一位是左投手Foster Griffin，他是2014年皇家隊的第一輪選秀。這位30歲的投手去年在日本讀賣巨人隊的14場出賽中表現出色，直到膝傷中斷賽季。在78局的投球中，Griffin繳出1.73的防禦率，並有77次三振和18次保送。他過去三年在讀賣巨人隊的防禦率為2.57，武器庫中擁有多達七種球路，包含一顆指叉球。



