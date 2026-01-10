鎖定停等紅燈路人 歸仁警交安推播接地氣

歸仁警分局結合志工、義交、巡守隊及義警等民力，利用上、下班時段在重要路口推播接地氣的交通安全資訊。 （記者黃文記攝）

記者黃文記∕歸仁報導

歸仁警分局統計轄內交通事故資料，發現交通事故多集中在上、下班時段，為防制交通事故，提升用路人安全，在聯外道路上之重要路口辦理「交安推播」宣導活動，結合志工、義交、巡守隊及義警等民力，運用宣導牌面及廣播系統，將接地氣的交安訊息傳遞給正在路口停等紅燈的用路人。

歸仁分局表示，接地氣交安推播就是不廣播生硬、僵化宣導口號，而是因時因地推播交安訊息，例如在仁德區中山路與中正路口時，就廣播大型車內輪差與視線死角的概念給機車駕駛人；到了歸仁圓環，就廣播行駛圓環的注意事項，像是進入圓環車輛應讓出圓環車輛先行、駛出圓環及變換車道使用方向燈，以及告知用路人歸仁圓環的取締未停讓行人科技執法將於二月一日開始。

近期寒流到來，歸仁警分局及民力們到仁德區台一線就提醒食用薑母鴨等食補料理勿酒駕上路，也順勢推播重要的交通政策，例如「高齡者換照新制」上路、鼓勵高齡者使用小黃公車等。

歸仁分局長廖水池說，警察在交通事故防制上並非只能開單告發，亦能透過各式管道、分齡分眾及創意巧思宣導交安觀念，提升交安意識。這次路口交安推播希望能在停等紅燈時借用民眾的耳朵，將最新、在地的交安資訊，近距離推播至用路人的腦海中，讓交安觀念「聽得到、看得到、記得住」。