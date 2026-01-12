鎖定北美市場 長榮航空7月開航華盛頓

（中央社記者余曉涵台北12日電）長榮航空總經理孫嘉明今天宣布，將在今年7月開航美國華盛頓，初期規劃每週4班，可望補足北美航網中，較為弱勢的東南角區域這一塊，這也將是台灣國籍航空首度開航華盛頓。

孫嘉明今天在媒體茶敘時表示，今年長榮機隊預估維持80架客機以及9架貨機，雖然會新增2架波音787-9的新機，但同時會有一架波音777客機與Airbus 330-300退出機隊，所以總架數沒有改變。

孫嘉明指出，今年7月將開航桃園─華盛頓航線，預計每週4班，將以最新的7波音87-9三艙等操作，起降時間預計和紐約航線差不多，細節尚待作業，屆時華盛頓開航後北美有10個客機航點，一週將會有98班飛往北美。

孫嘉明表示，華盛頓是美國的政治中心，紐約是金融重心，華盛頓不論政治、金融科技還是軍事上都是很重要的市場，加上當地的亞裔人口有32萬多，其中也有1.4萬是台裔居民，有商務市場也有觀光市場。

孫嘉明說，華盛頓開航之後，長榮航空在北美的航網就可以補上東南角這塊區域，加上目前亞洲飛航華盛頓的航班都是東北亞為主，因此未來開航華盛頓後，預估轉機客的比例可在6成左右，且不影響紐約航線載客率。

他也說明其他航點增班規劃，包括義大利的米蘭預計1月16日起，將會增加到每日1班；日本青森預計今年3月29日起將增加到每週5到7班；釜山在2月23日到3月28日，增加到每週10班。

因應農曆年及春季旅遊需求，峴港3月8日止每週增加至12班；日本愛媛松山在春季3月17日到4月12日增加到每週5班；福岡在3月28日前每週從14班增加至16班；仁川在4月12日前從每週14班增加到18班。

孫嘉明說，預計整體今年沒有什麼航點會減班，而區域航線將只會因應季節需求增班，沒有新開航點的計畫，西班牙、赫爾辛基跟印度航線則都在評估中。（編輯：陳清芳）1150112