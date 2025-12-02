鎖定台積電？洩密案後英特爾對「先進封裝」下手 陳立武再加碼投資這國

晶圓代工龍頭台積電因其領先地位屢屢站上地緣政治的封口浪尖，，今年更數度爆發內鬼洩密案針對前資深副總經理羅唯仁疑涉退休前帶走2奈米等先進製程機密資料，「帶槍投靠」老東家英特爾（Intel），台積電日前宣布正式提告；但英特爾方面則否認洩密指控，並表示歡迎羅唯仁重返團隊。如今，外媒報導揭露，執行長陳立武上任後，傳出英特爾首度將AI晶片先進封裝「業務外包」，可謂來勢洶洶。

昔日半導體龍頭英特爾近年營運陷入困境，不得不採取大舉裁員、縮減資本支出等撙節措施，被戲稱為「阿斗」，在美國總統川普（Donald Trump）力拚「製造業回流」大旗下，執行長陳立武今年3月走馬上任，任內力行多項重大改革，日前美國政府也取得英特爾的10%股權、AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）再以50億美元入股，英特爾在第3季財報中表現亮眼，整體營收成功轉虧為盈，激勵股價上揚。

據市場研究機構Counterpoint Research 日前發布的數據，在晶圓代工2.0市場中，台積電的市佔率在2025年第二季飆升到38%，比起去年同期大幅提升了7個百分點，穩坐全球龍頭地位。如今外媒報導接露，陳立武再傳出又一新的業務布局，英特爾攜手半導體封裝和測試服務供應商艾克爾（Amkor Technology），將AI晶片先進封裝業務部署於其在南韓仁川的工廠，可謂來勢洶洶。

英特爾過去多在美國廠投產，這是首次將先進封裝業務外包，這也突顯了英特爾搶進先進封裝市場的企圖心，並同步布局全球供應鏈。據《中時電子報》報導，外媒解讀，英特爾選擇艾克爾的南韓工廠，在於其先進的設備能滿足先進封裝需求，未能可能有機會涵蓋其他晶圓代工訂單。另外，值得注意的是，近日陳立武在與馬來西亞首相安華會面後宣布，英特爾將在馬來西亞追加投資超過2億美元的投資，回顧近年，英特爾2021年才在馬來西亞建造斥資70億美元的先進晶片封裝廠。

